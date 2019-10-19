Samanyolu Haber /Gündem / Alamos Gold'a 2. kez ruhsat verilmedi /19 Ekim 2019 16:52

Alamos Gold'a 2. kez ruhsat verilmedi

Çanakkale Kazdağları’nda AKP’nin onayıyla doğa katliamı yapan Alamos Gold’a karşı halkın verdiği tepki karşılığını buldu. Kanadalı şirkete, maden çıkarma faaliyetleri için ikinci kez ruhsat verilmedi.

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Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü, maden şirketlerinin başvurularının güncel sonuçlarını dün akşam internet sitesinde yayınladı. Süresi dolan inşaat ruhsatları için uzatma talebinde bulunan Kazdağları’ndaki Doğu Biga Madencilik (Alamos Gold) şirketinin adı ruhsat uzatma listesinde yine yer almadı.

200 BİN AĞACI KATLETTİ

Mehmet Andaç’ın Sözcü gazetesinde yer alan haberine göre, Kazdağları’nda yaklaşık 200 bin ağaç kesen Kanada firması Alamos Gold’un yerli ortağı Doğu Biga Madencilik şirketi, 13 Ekim’de dolan inşaat ruhsatı için uzatma başvurusunda bulunmuştu. Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü’nün 15 Ekim’de açıkladığı uzatma talebi kabul edilen şirketler arasında Doğu Biga Madencilik yer almamıştı.

İNŞAATLARI ERTELEMİŞTİ

Maden ve Petrol İşler Genel Müdürlüğü, maden şirketlerinin başvurularının güncel sonuçlarını dün akşam internet sitesinde yayınladı. Doğu Biga Madencilik şirketinin adı; Temdit Başvuruları; kabul edilenler listesinde yine yer almadığı görüldü. Öte yandan Doğu Biga Madencilik firması, ruhsat yenilenme süreci tamamlanana kadar inşaat faaliyetlerini ertelediğini açıklamıştı.
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