Alanyaspor beraberliği sonrası Ali Koç'tan sürpriz karar: Seçim çalışmalarını iptal etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig’de Corendon Alanyaspor ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan erteleme maçının ardından flaş bir karara imza attı.





Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmada yaşanan tartışmalı hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.





Fenerbahçe Yönetimi, yaşanan gelişmelerin ardından 18 Eylül Perşembe günü için planlanan tüm seçim kampanyası faaliyetlerini durdurdu.





BUGÜNKÜ TÜM SEÇİM ÇALIŞMALARI İPTAL EDİLDİ

Kulübün iletişim ekibi tarafından yapılan açıklamada, Ali Koç’un yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TFF’ye gideceği duyuruldu:





Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor maçında yaşanan skandal hakem kararlarının ardından 18 Eylül 2025 Perşembe günü için planlanan tüm seçim çalışmalarını iptal etmiştir. Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimizle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na gidecektir.





Alınan bu karar nedeniyle camiamızın anlayışına teşekkür ederiz.





HAKEM İSYANI

Fenerbahçe cephesinde özellikle maçın son dakikalarında verilen kararlar büyük tepki çekti. Taraftarlar sosyal medyada hakem yönetimini sert şekilde eleştirirken, kulüp yönetiminin bu hamlesi dikkat çekti.





Ali Koç’un TFF’ye yapacağı ziyaretin ardından kamuoyuna çok sert mesajlar vereceği belirtildi.





MAÇ SONU ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Ali Koç, Alanyaspor maçı biter bitmez basına çok sert açıklamalarda bulunmuştu.