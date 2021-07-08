Alanyaspor'un golcüsünden kötü haber: Kampta Kalp spazmı geçirdi

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’un hücum oyuncusu Babacar’ın sabah antrenmanında rahatsızlandığı açıklandı. Akdeniz temsilcisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada oyuncunun kalp spazmı geçirdiği belirtildi.





Alanyaspor’dan yapılan açıklama şöyle;





“Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır.”



