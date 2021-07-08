Samanyolu Haber /Gündem / Alanyaspor'un golcüsünden kötü haber: Kampta Kalp spazmı geçirdi /08 Temmuz 2021 13:16

Alanyaspor'un golcüsünden kötü haber: Kampta Kalp spazmı geçirdi

Alanyaspor'un Burdur kampında Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’un hücum oyuncusu Babacar’ın sabah antrenmanında rahatsızlandığı açıklandı. Akdeniz temsilcisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada oyuncunun kalp spazmı geçirdiği belirtildi.

Alanyaspor’dan yapılan açıklama şöyle;

“Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar'ın Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi'nde yapılacaktır.”

Alanyaspor’un Serie A ekibi Sassuolo’dan iki yıllığına kiraladığı 28 yaşındaki Babacar, çıktığı 25 lig maçında 8 gol kaydetti.

Süper Lig kulüpleri, Alanyaspor’un Babacar açıklamasının ardından ‘Geçmiş olsun’ mesajı yayınladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alanyaspor'un golcüsünden kötü haber: Kampta Kalp spazmı... Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:39:13