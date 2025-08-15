Alaska’da belge imzalanmayacak: Önemli olan dialog

Samanyoluhaber.com - Moskova





Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Alaska'da gerçekleşecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirvenin ardından herhangi bir belge imzalanmayacağını açıkladı. Peskov, "Şu anda sonuçları öngörmeye çalışmak büyük bir hata olur" ifadelerini kullandı.





Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ortak basın toplantısında cumhurbaşkanı elbette ulaşılabilecek anlaşma ve mutabakat çerçevesini çizecektir" dedi. Bu ifadeler, zirveden somut bir sonuç çıkmasa da taraflar arasındaki diyaloğun yeniden başlamasının önemli bir adım olarak görüldüğüne işaret ediyor.





Ana gündem Ukrayna ve küresel güvenlik





Alaskadaki Anchorage'deki Elmendorf-Richardson Askeri Üssü'nde gerçekleşecek görüşmenin ana gündem maddesinin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi olacağı belirtiliyor. İki liderin ayrıca ekonomik işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele alması bekleniyor.





Siyasi analistler, zirveden resmi bir belge çıkmayacak olmasını şaşırtıcı bulmuyor. Uzmanlar, "Bu tür yüksek gerilimli zirvelerde ilk adım genellikle diyaloğun yeniden başlaması olur. Somut adımlar daha sonraki görüşmelerde gelir" yorumunu yapıyor.





Peskov'un vurguladığı ortak basın toplantısı, tarafların birbirlerine yaklaşımını anlamak açısından kritik önem taşıyor. Özellikle Ukrayna konusunda hangi dilin kullanılacağı ve tarafların "ortak zemini" nasıl tanımlayacağı merakla bekleniyor.