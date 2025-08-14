Alaska öncesi Trump AB’yi, Putin ise Çin’i aradı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Daha önce ise ABD Başkanı Trump AB liderleriyle online toplantı toplantı yapmıştı. Alaska zirvesi öncesi Ukrayna’nın masada olmasını ve ateşkesi ilk adım olarak belirleyen bir yol haritası ortaya çıkmıştı.





Çinli yayın kuruluşu Baijiahao'nun aktardığına göre, Putin, zirve tarihinin kesinleşmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Diplomatik kaynaklar bu görüşmenin basit bir diplomatik nezaketten ziyade, Washington ile yapılacak müzakereler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, Rusya-Çin stratejik ortaklığının istikrarını vurgulamak amacı taşıdığını belirtiyor.





Zelenski'nin dahil olma ihtimali





Trump, Alaska'daki görüşmede Ukrayna konusunda "tatmin edici yanıtlar" alamaması halinde ikinci bir toplantının yapılmayacağını duyurmuştu. Beyaz Saray lideri, bu açıklamayı John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ndeki basın toplantısında yaptı. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya-ABD zirvesine başlangıçta dahil edilmediğini, ancak Putin ile yapılacak görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Zelenski'nin sürece dahil olabileceğini ifade etti. Trump, önce Putin ile görüşeceğini, ardından Zelenski ve Avrupalı liderlerle temas kuracağını söyledi.





Putin'in Çin ile Diyaloğu Stratejik Bir Mesaj mı?





Uzmanlar, Putin'in Alaska zirvesi öncesinde Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin, ABD'ye karşı "çok kutuplu diplomasi" sinyali verdiğini düşünüyor. Rusya ve Çin son yıllarda ekonomik, askeri ve enerji alanlarında giderek daha fazla iş birliği yaparken, her iki ülke de Washington'ın küresel etkisine alternatif bir denge oluşturmaya çalışıyor.





Putin'in bu hamlesi, ABD ile yapılacak görüşmelerde elini güçlendirmek isteyen bir strateji olarak yorumlanıyor.