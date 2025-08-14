Samanyolu Haber /Dünya / Alaska öncesi Trump AB’yi, Putin ise Çin’i aradı /14 Ağustos 2025 13:30

Alaska öncesi Trump AB’yi, Putin ise Çin’i aradı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak önemli zirve öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile değerlendirme yaptı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Daha önce ise ABD Başkanı Trump AB liderleriyle online toplantı toplantı yapmıştı. Alaska zirvesi öncesi Ukrayna’nın masada olmasını ve ateşkesi ilk adım olarak belirleyen bir yol haritası ortaya çıkmıştı.

Çinli yayın kuruluşu Baijiahao'nun aktardığına göre, Putin, zirve tarihinin kesinleşmesinin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Diplomatik kaynaklar bu görüşmenin basit bir diplomatik nezaketten ziyade, Washington ile yapılacak müzakereler ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın, Rusya-Çin stratejik ortaklığının istikrarını vurgulamak amacı taşıdığını belirtiyor.

Zelenski'nin dahil olma ihtimali

Trump, Alaska'daki görüşmede Ukrayna konusunda "tatmin edici yanıtlar" alamaması halinde ikinci bir toplantının yapılmayacağını duyurmuştu. Beyaz Saray lideri, bu açıklamayı John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'ndeki basın toplantısında yaptı. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya-ABD zirvesine başlangıçta dahil edilmediğini, ancak Putin ile yapılacak görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Zelenski'nin sürece dahil olabileceğini ifade etti. Trump, önce Putin ile görüşeceğini, ardından Zelenski ve Avrupalı liderlerle temas kuracağını söyledi.

Putin'in Çin ile Diyaloğu Stratejik Bir Mesaj mı?

Uzmanlar, Putin'in Alaska zirvesi öncesinde Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin, ABD'ye karşı "çok kutuplu diplomasi" sinyali verdiğini düşünüyor. Rusya ve Çin son yıllarda ekonomik, askeri ve enerji alanlarında giderek daha fazla iş birliği yaparken, her iki ülke de Washington'ın küresel etkisine alternatif bir denge oluşturmaya çalışıyor. 

Putin'in bu hamlesi, ABD ile yapılacak görüşmelerde elini güçlendirmek isteyen bir strateji olarak yorumlanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Alaska öncesi Trump AB’yi, Putin ise Çin’i aradı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:21:10