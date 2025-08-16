Alaska sonrası Avrupa'dan Kiev'e destek sözü

"Ukrayna'nın sarsılmaz güvenlik garantilerine sahip olması gerektiği" vurgulanan açıklamada, ABD'nin bu yönde niyet beyan etmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Ayrıca İngiltere öncülüğünde oluşturulan ve Türkiye'nin de hazırlık aşamasında yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu'nun bu süreçte aktif rol oynamaya hazır olduğu belirtildi

Gönüllüler Koalisyonu üyeleri, Alaska zirvesi öncesinde Çarşamba günü video konferans yöntemiyle toplanmış, bu toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etmişti. Koalisyon, olası ateşkes durumunda çatışmasızlığı denetlemek üzere cephe hattına asker göndermeye hazırlanıyor.









Orban: Dünya artık daha güvenli

Aralarında Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de bulunduğu Avrupalı liderler, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinin ardından ortak bir açıklama yaptı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın imzası yer alan metinde, Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek verildi, güvenlik garantileri için Avrupa'nın adım atmaya hazır olduğu ifade edildi.Ukrayna ordusunun kapasitesini sınırlandırmaya yönelik bir anlaşmanın kabul edilmeyeceği ifade edilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliğini "veto edemeyeceği" de vurgulandı.Açıklamada ayrıca işgal altındaki Ukrayna toprakları için, "Ukrayna'nın topraklarıyla ilgili kararları almak Ukrayna'nın kendisine aittir. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilemez" denildi.Avrupalı liderler Rusya'ya yönelik yaptırımları artırmaya devam edeceklerini de kaydetti. Alaska'da bir ateşkes anlaşması olmaksızın sonuçlanan Trump-Putin zirvesi öncesinde Avrupalı liderler, eğer bu görüşmeden ateşkes çıkmazsa Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacaklarını ilan etmişlerdi.X hesabından ayrı bir açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron da güvenlik garantileri konusunda "ABD'nin katkıda bulunmaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladığını" söyledi. Macron mesajında, Rusya'nın verdiği sözleri tutmama alışkanlığından ders çıkarılması gerektiğini de ifade etti.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Trump ve Putin'in Alaska'da Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerini ele aldıklarını söyledi, bunun zirvenin "en ilginç gelişmelerinden biri" olduğu yorumunu yaptı.Trump'ın zirvede, NATO'nun 5'inci maddesinden esinlenen bir güvenlik garantisi formülünü gündeme getirdiğini söyleyen Meloni, bu önerinin İtalya tarafından sunulduğunu hatırlattı.Öneri, bir anlaşma sonrası Ukrayna'nın tekrar saldırıya uğraması hâlinde, ABD dahil NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın savunması için harekete geçmesini içeriyor.Rusya'nın AB içindeki müttefiki olarak bilinen ve aynı zamanda Trump ile de yakın ilişkilere sahip olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Alaska zirvesinden memnun. Orban, diğer Avrupalı liderlerin beklentilerini karşılamayan görüşme sonrası, "Dünya bugün, dünden daha güvenli bir yer" değerlendirmesinde bulunarak iki nükleer güç arasında tansiyonun azaldığını savundu.DW