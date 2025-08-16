Alaska zirvesi sonrası Ukrayna lideri Zelenski Washington'a gidecek

Ukrayna lideri Zelenski, Başkan Trump ile yaklaşık 1,5 saat görüştüklerini söyledi. Putin-Trump arasındaki ikinci zirveye katılması konuşulan Zelenski, pazartesi günü Washington'a giderek Beyaz Sarayı ziyaret edeceğini açıkladı. Kiev yönetiminin lideri, Trump'ın kendisini Putin'le konuşulan temel noktalara ilişkin de bilgilendirdiğini belirtti. ABD Başkanı'nın Putin'in ateşkesle ilgilenmediğini, kapsamlı bir barış anlaşmasını hedeflediğini söylediğini aktardı.





Zelenski sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"ABD Başkanı ile [telefonda] uzun ve kapsamlı bir görüşme yaptık. Önce bire bir görüşmelerle başladık, ardından Avrupa liderlerini de aramıza davet ettik. Bu görüşme bir buçuk saatten fazla sürdü ve bunun yaklaşık bir saati Başkan Trump ile ikili görüşmemizdi.Ukrayna, barışı sağlamak için azami çaba göstermeye hazır olduğunu yeniden teyit ediyor. Başkan Trump, Rus liderle yaptığı görüşme ve görüşmenin ana noktalarını aktardı. Amerika'nın durumun gelişimi üzerinde etkisi olmasını önemli buluyorum.Ukrayna, ABD ve Rusya arasında üçlü bir toplantı yapılması yönündeki Başkan Trump'ın önerisini destekliyoruz. Ukrayna, önemli konuların liderler düzeyinde tartışılabileceğini ve bunun için üçlü bir formatın uygun olduğunu vurguluyor.Pazartesi günü, Washington, D.C.'de Başkan Trump ile bir araya gelerek, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm ayrıntıları görüşeceğim. Davet için minnettarım.Avrupalıların, Amerika ile birlikte güvenilir güvenlik garantileri sağlamak için her aşamada sürece dahil olması önemlidir. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına katılım konusunda Amerikan tarafının verdiği olumlu sinyalleri de görüştük. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim."Öte yandan ABD Başkanı Trump, Zelenski'nin yanı sıra birçok Avrupalı liderle de telefon görüşmeleri yaptı.TRUMP 6 SAAT BOYUNCA AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜBeyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın uçakta NATO liderleriyle telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.Bu görüşme, Başkan Zelenskyy ile yapılan “uzun” görüşmenin ardından gerçekleşti.Leavitt, Trump'ın Washington, D.C.'ye dönüş yolculuğunun altı saatlik büyük bir bölümünde telefon görüşmeleri yaptığını söyledi.ZELENSKİ ŞUBAT ZİYARETİNDE AZAR YEMİŞTİŞubat ayında ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski değerli maden anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkili kameralar önünde tartıştı.Trump ve yardımcısı JD Vance kameralar önünde Zelenski'yi azarladı. Tartışmanın ardından Zelenski, Beyaz Saray'ı terk etmişti.