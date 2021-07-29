Alaska'da 8.2'lik deprem

Yaklaşık 47 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Perryville'in 91 kilometre açığı olduğu belirtildi. USGS'nin büyüklüğünü 8,2 olarak açıkladığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.







Bölgenin, çok şiddetli depremin ardından 6,2 ve 5,6 büyüklüklerinde artçı depremlerle sarsıldığı bildirildi.





Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC ), Guam ve Amerikan Samoası'na yönelik potansiyel tehdidin hala soruşturma altında olduğuna dair bir bildiri yayınladı.





PTWC tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut tüm verilere dayanarak, bu deprem tarafından merkez üssünden uzakta bile kıyı bölgelerinde yıkıcı olabilecek bir tsunami yaratılmış olabilir" ifadelerini kullanıldı.





Çok aktif bir deprem bölgesi





ABD'nin Alaska eyaleti, Alaska Körfezi'nden Rus Kamçatka Yarımadası'na kadar uzanan çok aktif bir deprem bölgesi olan Pasifik Ateş Çemberi'nin bir parçası.





27 Mart 1964'te, ABD'de Anchorage bölgesini, dünyada bugüne kadar kadar kaydedilen en şiddetli olan 9.2 büyüklüğünde bir deprem vurdu. Birkaç dakika süren ve tüm Amerikan Batı Kıyısı'nda yıkıcı bir gelgit dalgasına neden olan sarsıntı toplamda 250'den fazla insanın ölümüne yol açtı