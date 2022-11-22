Albashir'in altı sayfalık ifadesindeki ayrıntılar kan dondurdu

İsmail Saymaz, taksim bombacısı Albashir'in altı sayfalık ifadesine ulaştı: Ayrıntılar kan dondurdu - Resim: 1

Saymaz, bugünkü, "İşte, İstiklal bombacısı Albashir’in tam ifadesi" başlıklı yazısında, "İstiklal Caddesi saldırı üzerinden dokuz gün geçti. Albashir’in profili ve amatörce davranışları saldırıya dair çokça soru işaretinin oluşmasına yol açtı." diyerek teröristin ifadesinin ayrıntılarını paylaştı.



AĞABEYİ ÖSO’DA



2002’de Halep’te doğdum. 2013’e kadar burada kaldım. Altı kardeşiz. Üçü vefat etti, ikisi hayatta. Babam ben beş yaşındayken vefat etti. 2013’ten sonra ben, annem ve kardeşim Süleyman ile Ebu Hanaya’ya gittik. Çadırda yaşadık. Annem vefat etti. Kardeşim Meryem ve ağabeylerim Muhammed ve Mahmud ile Rakka’ya kuzenimin yanına gittik. Muhammed, DEAŞ saldırısında ayaklarından yaralandı. Tedavi olduktan sonra tekrar ÖSO’ya katıldı. YPG, Rakka’ya saldırdı. Mahmud, Meryem ve Muhammed’in eşiyle YPG’nin kontrolündeki Münbiç’e geldik. Pastanede çalışmaya başladım.



YPG AJAN DİYE TUTUKLADI



YPG’li Ahmet Arreş ile sevgili oldum. İki ay sonra ayrıldım. Ahmet Arreş, YPG adına talepte bulunmadı. Pastanede çalıştığım sırada ‘Mümbiç Diyar’ ve ‘Ferhat' isimli YPG’de üst düzey görevdeki kişiler Cerablus’a giderek, bilgi toplamamı istedi. (İsmail Saymaz’ın notu: Cerablus, bu tarihte ÖSO’nun kontrolündeydi) Kabul etmedim. Ahmet Arreş’in peşinden Cerablus’a gittim. Bir gece kaldım. Dönüşte Münbiç’e giderken, kimliğimi yırttılar. Kimliksiz girdiğim için YPG aleyhine casusluktan beni tutukladılar. Bir ay cezaevinde kaldım.



‘HACI’DAN TALİMAT



Çıktıktan sonra Münbiç’e döndüm. Hasan Cemil ile tanıştım. YPG’deki pozisyonunu bilmiyordum. Hasan Cemil, “Hacı seninle görüşecek” dedi. O bölgede YPG’deki üst düzey sorumlulara ‘Hacı’ denir. Kod isimdir. Hacı’nın sol kolunda dövme var. Bana, “İdlib’e gideceksin. Orada bir gençle buluşacaksın, karı koca görüntüsü vereceksin” dedi. Reddettim. Dört gün sonra Hacı, “Türkiye’ye gideceksin” dedi. Onayladım. Ertesi gün yola çıktım. Ailem beni Halep’te biliyordu.



KAÇAKÇILAR GEÇİRDİ



4-5 ay önce İdlib’e kaçakçılar aracılığıyla gittim. Burada ‘Bilal Hassan’ beni beklemekteydi. Kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptık. Çok sayıda araç değiştirerek, İstanbul’a geldik.



ESENLER’E YERLEŞME



Ferhat Habeş’in Esenler’deki evine gittik. Evde Ferhat’la eşi Fatma vardı. Burada Bilal ile iki ay kaldım. Bilal, ertesi gün Ferhat’ın tekstil atölyesinde beni işe başlattı. Sadece bir gün çalıştım. Bilal’in işe gittiği dönemde evde kalmaktaydım. Ferhat’ın kardeşi cezaevinden çıkınca Bilal’le atölyede kalmaya başladım. Atölyede Rama Eltaha ile arkadaş oldum. Rama ile Ahmet Haj Hassan gizli evlidir. (İsmail Saymaz’ın notu: Ahmed Han Hasan, ifadesinde, PKK’lı olmadığını, ağabeyinin ÖSO’da ‘şehit’ düştüğünü söylüyor) Bilal bana saldırıp sahip olmaya çalıştı. Makasla kendimi savundum ve Rama Eltaha’nın evine gittim. Hacı atölyeye dönmemi, Bilal’in isteklerini yapmamı, aksi halde ablam ve ağabeyime zarar vereceğini söyledi. Korktuğum için gittim.



TAKSİM’DE İKİ KEŞİF



Bilal, Taksim’den övgüyle bahsetti. Son dakikada Bilal, gelmekten vazgeçti. Rama’nın 14 yaşındaki oğlu Ahmed Elşeybun ile korsan taksici Yasir Al Korali’nin taksisine binerek, Taksim’e gittik. Yasir bekledi. Bir saat kalıp döndük. Üç hafta sonra yine Taksim’e gitmek istedim. Bilal para verdi. Taksici Yasir, beni götürdü. Bir saat zaman geçirip döndük.



İKİNCİ HEDEF FATİH CAMİSİ



Bilal, Ahmet Elşeybun ve ben Fatih’e gitmek üzere sözleştik. Korsan taksiyi çağırdık. Bilal vazgeçti. Ahmet’le Fatih Camisi’nin önüne gittim. Zaman geçirip döndük. Bilal, “Zorunlu haller haricinde atölyeden çıkma” dedi. Hacı aradı. “Bilal’in lafını dinle” diye tehdit etti.



9 GÜN ÖNCE OLAY YERİNDE VİDEO ÇEKMİŞ



15 gün önce Hacı, Taksim’e gitmemi istedi. Korsan taksiyle gittim. İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaptım, gül aldım. Simit yiyip sokak sanatçılarını dinledikten sonra döndük. Bilal, Taksim’de çok polis olup olmadığını sordu. Olmadığını söyledim. (Patlamanın olduğu bank çevresinde neden cep telefonuyla görüntü kaydı yaptığı soruldu) Burada video çekiyorum. Taksim’e gelmeden önce Hacı, Taksim’de heykelin videosunu selfie (özçekim) şeklinde çekmemi söyledi. Heykelin videosunu çekip attım. Olay yerine yakın video çekimini ben yaptım. Mağazaları çektim. Kimseyle paylaşmadım. Patlamanın olduğu yere ait olması tesadüftür.



HAP VERMİŞLER



Bilal’in kıyafetleri arasında 30X20 santimetre ebatında birbirine yapışık üst üste üç paket gördüm. Yumuşak olması nedeniyle uyuşturucu olabileceğini düşündüm. Bilal uyuşturucu kullanır, içki içer. Olay günü rahatlatıcı olacağını söyledikleri bir buçuk adet hap verdi.



BİR GÜN ERTELENMİŞ



12 Kasım akşamı Bilal “Taksim’e gidelim” dedi. Telefon çaldı. Görüştükten sonra ertesi gün gitmemiz gerektiğini söyledi. Bilal ile Hüsam atölyedeydi.



İKİ POŞET, BİR ÇANTA



Bilal, olay günü saat 13-14’te çay koydurdu. Taksim’e gidebileceğimizi söyledi. Beş aydır ilk defa iyi davranıyordu. Daha önce çay gibi ikramlarda bulunmamıştı. Korsan taksiciye mesaj attım. Saat 14.00-15.00 arası taksici Yasir geldi. Bilal ile araca bindik. Bilal’in elinde iki beyaz poşet, bir kahverengi sırt çantası vardı. Poşetin birisinde Yasir’e vermek üzere atölyeden aldığımız iki pantolon, iki ceket; diğerinde abur cubur; çantada yiyecek olduğunu söyledi. Bir büyük poşetin içerisine üçünü koydu. Ön koltuğa ben oturdum. 45 dakika sonra Taksim’e geldik. Yolda Bilal telefonla konuştu. Telefondaki şahsa ‘Tamam, geliyorum, dert etme’ dedi. Tedirginliği arttı. Taksim’e yaklaştığımız sırada dönmesi gerektiğini söyledi. Ben de dönmek istedim. Bilal mesaj atarak, “Sen in” dedi. İndim. Çantaları bana verdi. “Sen biraz gez, ben döneceğim” diyerek, korsan taksiyle ayrıldı.



HACI’DAN EMİR: ÇANTAYI BIRAK VE GİT



Sırtımda çanta, elimde poşetle İstiklal Caddesi’ne yürüdüm. Kozmetik mağazalarında alışveriş yaptım. Patlamanın meydana geldiği bankı boş görünce oturdum. Burada kırmızı gül satan birinden iki gül aldım. 30 dakika oturdum. Hacı, arkamdan çekilmiş video görüntüsünü WhatsApp aracılığıyla gönderdi. Tedirgin oldum. Çantanın içine baktım. En üst kısımda kek, cips ve yiyecekler vardı. Alt kısımda Bilal’in kıyafetleri içinde gördüğüm yumuşak dokulu paketler vardı. Korkarak 112’i aradım. Telefona çıkan kişi Türkçe konuştuğu için cevap veremedim. Bilal’i ve Yasir’i aradım. Cevap vermediler. Ablam görüntülü aradı. Kendisine mağazadaki leopar desenli kıyafetin görüntüsünü gönderdim. Bu arada Hacı aradı. Çantayı bir şahsın gelip alacağını, bulunduğum yerden hızlıca ayrılmamı söyledi. Meydana yürürken karşıma parfümcü çıktı. Parfümcüyle konuştuğum esnada patlama sesi geldi. Meydana doğru koşmaya başladım. Taksiye bindim. Taksici cep telefonundan görüntüleri gösterince patlamanın bıraktığım çantadan kaynaklandığını anladım. Ben kesinlikle çantaya bomba bırakmadım. Kim tarafından nasıl patlatıldığını bilmiyorum.



JARKAS KARDEŞLERİN EVİNDE



Esenler’de atölyeye yakın yere gittim. Hacı aradı. “Taksi için kimseden para isteme. Bilal’i unut. Atölyeyi unut. Turkuaz gömlekli ve lacivert ceketli erkek gelecek, ondan al. Parayı öde. Onunla kal. Dediklerini yap” diyerek, telefonu kapattı. Yanıma Ahmed Jarkas geldi. Parayı verdi. Taksici gittikten sonra Jarkas’ın aracına bindim. Ahmed telefonla konuşuyordu. Konuştuğu Halil kod adlı kişi, telefonumu alıp kapatmasını söyledi. Telefonumu Ahmed’e teslim ettim. Halil, “Telefonun kır” dedi. Eve vardığımızda Ahmed’in eşi, kız kardeşi, ağabeyinin kızı evdeydi. Ahmed, Halil’i arayıp görüntülü konuştuğu esnada telefonumu çekiçle kırdı. Ammar Jarkas, Bilal’i Yunanistan’a gönderdiklerini söyledi. Ammar, kıyafetlerimi değiştirmem gerektiğini söyledi. Ablası üzerimdeki kıyafetleri verdi. Ahmed Jarkas yeni telefon verdi. Telefonu açtığımda Hacı’nın mesajını gördüm. “Ben Hacıyım” diye yazıyordu. Yan binada, olay nedeniyle yapılan operasyonda yakalanan şahıslar olduğunu haber aldık. Ahmed Jarkas dışarı çıktı ve yakalandı. Ahmed’in annesi, “Zekeriya’nın evine gidelim” dedi. Zekeriya’nın evinde polis tarafından yapılan operasyonla yakalandık. Ahmed’in kız kardeşi, nakit para, ziynet eşyası ve tabanca getirmişti. Hepsi bir çantadaydı.



BOMBAYI GENÇ KIZ GETİRDİ



Bir ay önce Suriye’de 16-17 yaşlarında kadının yanında önemli malzemelerle Türkiye’ye gelip Bilal’in onun için yer ayarlaması gerektiğine, benden atölyede yalnız kalıp kalamayacağımı sormasıyla vakıf oldum.

