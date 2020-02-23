Albay Okan Altınay Libya'da şehit oldu!

Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın şahsi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara göre, Albay Okan Altınay Hafter güçlerinin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.







Altınay'ın cenazesi memleketi Aydın'a gönderildi ve 'sessiz sedasız, törensiz' bir şekilde defnedildi.





Altınay'ın Kara Harp Okulu'ndan devre arkadaşlarının yaptığı iddia edilen paylaşıma göre, Altınay'ın naaşı bugün Aydın Tellidede Şehitliği'ne defnedildi.





1993'lüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Şehidimiz defin töreninde yalnız bırakılmamış, İzmir ve Aydın'dan gelen birçok arkadaşımız törenlere katılmıştır. Başta yüce Türk milletinin, ailesinin ve tüm devre arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Tüm devre arkadaşlarımıza saygıyla duyurulur."





YENİÇAĞ HABERİ İNTERNET SİTESİNDEN KALDIRDI





Çolak'ın paylaşımının akabinde konuyu haberleştiren Yeniçağ gazetesi daha sonra haberi kaldırdı. Gazete yetkilileri, haberin doğru olduğunu, ancak yayınlamama kararı aldıklarını söyledi.





Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Erdoğan'ın "Birkaç tane asker"in şehit olduğu açıklamasından önce yayımladığı makalede, "Suriye'de görevli iken Libya'ya görevlendirilen biri emekli Albay (Okan Altınay) toplam 3 kamu görevlisinin Libya'da şehit olduğu iddiası Ankara kulislerine yansıdı. İddiaya göre yönetim muhalifi Hafter'in saldırısı sonucunda şehit olmuşlar." ifadelerini kullandı.





Uğuroğlu makalede şu ifadeleri kullandı: "İddiaya göre toplumsal baskıya neden olmaması için 3 kamu görevlisinin naaşları Şehit töreni ile değil normal defin töreni ile toprağa verilmiş. Bu konuda resmi makamlardan bir açıklama bekliyorum…





Şimdi şu sorularıma yanıt bekliyorum:





-Erdoğan neden Şehit sayısını tam vermiyor?

-Şehitlerimiz istihbaratçılarımız mı?"





MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: BÖLGEDEN ŞEHİT HABERİ YOK





T24'ün ulaştığı Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ise bölgeden şehit haberi gelmediğini belirtirken, sosyal medyadaki paylaşımlara rağmen ne teyit ne tekzip etti.





Albay Okan Altınay'ın şehit olduğuna ilişkin iddialar sosyal medyada gündem olurken, Ekşi Sözlük'te günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.





ERDOĞAN: LİBYA'DA BİRKAÇ TANE ŞEHİDİMİZ VAR





Erdoğan, bugün İzmir'de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Gayrimeşru Hafter'e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz, Suriye milli ordusundan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç tane şehidimiz var. Şunu da söyleyelim ki; birkaç şehidin karşılığında da 100'e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik."





İBRAHİM KALIN: TACİZ ATIŞLARI OLDU





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçen hafta bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Hafter güçlerinin Trablus Limanı'nda bir Türk gemisini vurduğunu açıklamasına dair isabetsiz taciz atışları olduğunu söylemişti.