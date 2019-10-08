Samanyolu Haber /Ekonomi / Albayrak EYT'lileri üzecek: Çalışma gündemimizde yok! /08 Ekim 2019 11:52

Albayrak EYT'lileri üzecek: Çalışma gündemimizde yok!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruya, "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" yanıtını verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın AKP’nin Kızılcahamam kampında yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru EYT ile ilgili oldu.
Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

İŞSİZLİKTE POZİTİF ADIMLAR OLACAK

Milliyet’in aktardığı habere göre Albayrak’ın sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi.
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