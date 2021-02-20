Albayrak’ın dava kararı sonrası CHP: Sizlerin de yardımıyla damadı bulduk

CHP’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, “Sizlerin de yardımıyla damadı bulduk…” dendi.









Açıklama şöyle: “Avukatının açıklamasından, damadın sağ salim evinde olduğunu; Merkez Bankası’ndan ‘buhar olan’ 128 milyar dolar yetmezmiş gibi Partimizin de 500 bin TL’sine talip olduklarını öğrendik.”



