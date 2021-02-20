Albayrak’ın dava kararı sonrası CHP: Sizlerin de yardımıyla damadı bulduk

CHP’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, “Sizlerin de yardımıyla damadı bulduk…” dendi.
Açıklama şöyle: “Avukatının açıklamasından, damadın sağ salim evinde olduğunu; Merkez Bankası’ndan ‘buhar olan’ 128 milyar dolar yetmezmiş gibi Partimizin de 500 bin TL’sine talip olduklarını öğrendik.”
Albayrak, Temmuz 2018’de atandığı hazine ve maliye bakanlığından 9 Eylül 2020’de Instagram hesabından yayınladığı açıklamayla istifa etmişti. İstifa, bir gün sonra kabul edilmişti.
CHP, Albayrak’ın görev döneminde Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini satarak ‘erittiği’ yönünde açıklamalarda bulunuyordu. CHP, aylardır herhangi bir açıklama yapmayan, kamuoyu önüne çıkmayana eski bakanın ‘nerede’ olduğuna dair de bir kampanya başlatmıştı.
Albayrak ise bugün avukatı aracılığıyla, CHP hakkında 500 bin liralık tazminat davası açacağını duyurmuştu. Açıklamada, Albayrak’ın evinde ailesi ve çocuklarıyla vakit geçirdiği bilgisi de verilmişti.