Samanyolu Haber /Gündem / Albayrak’ın ‘dolar kuruna bakmıyorum’ sözlerine Akit TV’den bile tepki /01 Ekim 2020 21:59

Albayrak’ın ‘dolar kuruna bakmıyorum’ sözlerine Akit TV’den bile tepki

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit TV’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Döviz kuru benim için önemli değil" sözleri sert ifadelerle eleştirildi.

'Dolar kuruna bakmıyorum’ sözüne Akit TV’den bile tepki

Yandaş televizyon kanallarından biri olan Akit TV’de Hazine ve Maliye Bakanı Beraat Albayrak için sert eleştiriler yapıldı.

Serkan Aksarı’nın sunumuyla ekrana gelen Gün Başlıyor programında, Saadet Partisi’ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete okunurken konu Albayrak’ın döviz kuru ile ilgili yaptığı, “Benim için önemli değil. Ben oraya hiç bakmıyorum” açıklamasına geldi.

Aksarı bunun üzerine Albayrak’a sert göndermelerde bulundu. “Koskoca Bakan Albayrak’tan bahsediyorum. ‘Döviz kuru benim için önemli değil’ ne demek yahu” ifadelerini kullanan Aksarı, Albayrak’a “Siz ticareti nasıl yapacaksınız?” diye sordu.

Aksarı, şunları söyledi:

"Bunun üzerine konuşmak lazım. Koskoca Bakan Albayrak’tan bahsediyorum. ‘Döviz kuru benim için önemli değil’ ne demek yahu. Siz ticareti nasıl yapacaksınız. İğneden ipliğe her şeyi dolarla alıyorsunuz.

'BAKAN BU AÇIKLAMAYI YAPARKEN, GİYDİĞİ CEKET, KULLANDIĞI KALEM BİLE DOLARLA GELİYOR BU ÜLKEYE'

Sayın Bakan bu açıklamayı yaparken, giydiği ceket, kullandığı kalem bile dolarla geliyor bu ülkeye. Kur fazla olunca bu üreticiler ne yapacak, nasıl nefes alacak. Sayın Bakanın bu açıklaması kabul edilebilir bir durum değil. Yer yer biz Temel Karamollaoğlu’nu eleştiriyoruz… Ama bu konuda haklı kardeşim adam. Bir ülkenin Maliye ve Hazine Bakanı döviz kuru benim için önemli değil diye açıklama yapabilir mi bilmiyorum.”
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