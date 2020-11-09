Albayrak’ın istifası sonrasında Dolar düşüyor, TL değer kazanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün Instagram hesabından istifasını duyurmasının ardından Türk Lirası bu sabah haftaya değer kazancı ile başladı, dolar/TL 8.39 düzeylerinde, euro/TL 9.97 seviyelerinde işlem görüyor.





Dolar/TL Cuma günü 8.58 ile rekor kırmış, bu değer kaybının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal’ı görevinden almıştı. Uysal'ın yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı. TL dolar karşısında bu yıl yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.





Piyasalarda ekonomi politikalarında meydana gelecek değişiklikler, Albayrak'ın yerine gelebilecek yeni bakan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklamaları bekleniyor.