Samanyolu Haber /Gündem / "Albayrak, istifasının kabul görmemesini istiyordu" /10 Kasım 2020 15:59

"Albayrak, istifasının kabul görmemesini istiyordu"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini bırakan Berat Albayrak’ın beklentisinin istifanın kabul edilmemesi yönünde olduğunu öne sürdü. Altaylı, Albayrak’ın yakın çevresini devreye sokarak “istifasının Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedilmesinin ülke yararına olacağı” şeklinde algı oluşturmaya çalıştığını da iddia etti.

SHABER3.COM

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak’ın istifasının kabul görmemesini beklediğini ileri sürdü.

"Berat Albayrak’ın “hayli sorunlu” bir istifa metni ile görevi bırakması ile birlikte başlayan ya da bir kısım medyada başlayamayan tartışmalar dün gece itibarıyla son buldu. İletişim Başkanlığı gece yaptığı bir açıklama ile “Albayrak’ın görevden af talebinin” kabul edildiğini açıkladı." diyen Altaylı, şunları yazdı:


"Albayrak’ın “Görevden af” istemediği aşikarken, Cumhurbaşkanlığı’nın “Affetmesi” garip bulundu ama Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yakın kaynaklar “Bu daha çok aile içi bir metin” diyerek meseleye farklı baktılar. Alışılmışın aksine, görevden ayrılan Bakan'a bir teşekkür bile yer almaması Cumhurbaşkanlığı açıklamasının aslında hayli sert ve kırgın bir ton içerdiğini de gösteriyor."

Altaylı, "Öğrenebildiğim detaylardan biri, Berat Albayrak’ın istifasının kabul görmemesini istediği” diye yazdı.

"Ancak istifa biçiminin ve öncesinde olan bazı olayların yarattığı kırgınlık ve hayal kırıklığının büyük nedeniyle bu çaba sonuçsuz kalmış," diyen Altaylı, "Ama yine de Albayrak’ın bir şekilde Cumhurbaşkanı’nın yanında tutulacağı ve çok da uzağa itilmeyeceği söyleniyor. Ama şurası kesin ki, istifa Cumhurbaşkanı için de “sürpriz” olmuş." ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Albayrak, istifasının kabul görmemesini istiyordu" Sonraki Haber >>

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Berat Albayrak’a: Sen Şeyma Subaşı mısın?

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sosyal Medyayı sallayan kafa golü

Sürücüye rögar kapağı şoku

Sürücüye rögar kapağı şoku

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Yandaşların böyle olur tartışması... Senin 'kafan güzel'!

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Korsanların saldırı anı kameralara yansıdı

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:19:54