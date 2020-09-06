Samanyolu Haber /Ekonomi / Albayrak onayladı: Kulüplere yeni kıyak /06 Eylül 2020 10:01

Albayrak onayladı: Kulüplere yeni kıyak

Beşiktaş’ın talebini, Bakan Albayrak onayladı. 5 senelik yapılandırma anlaşması, 2’si geri ödemesiz 12 yıla yükseltildi. Fenerbahçe de imza atacak ve oyunculara lisans çıkaracak.

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Süper Lig ekiplerinin ekonomik kurtuluşu olarak lanse edilen ve Fenerbahçe dışındaki kulüplerin geçen sene imzaladığı Türkiye Bankalar Birliği'nin yapılandırma anlaşmasına beklenen yeni makyaj geliyor. 10 Süper Lig ekibinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 27 Ağustos'ta yaptığı ziyarette, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin gündeme getirdiği formül kabul gördü.

Çebi ve destek veren başkanlar, bu görüşmede yapılandırma anlaşmasının 2 yılı geri ödemesiz 12 yıla çıkmasını önerdi. Bakan Albayrak, bu öneriye tüm Süper Lig ekiplerinin destek vermesi üzerine Türkiye Bankalar Birliği'ne anlaşmanın 12 yıla çıkması için talimat verdi. Revizyon, lig başlamadan hayata geçecek.


FENERBAHÇE DE KABUL ETTİ
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe de Bankalar Birliği'yle yapılacak yeni anlaşmaya katılacak. 2 yılı geri ödemesiz, 12 yıllık anlaşmayı kabul eden sarı-lacivertli kulüp, yeni transferlerin lisanslarını da hafta içi çıkaracak.

‘SON ŞANS’ MESAJI
Sürenin 12 yıla uzatılmasına dair anlaşmanın kabul edilmesi sürecinde kulüplere ‘Bu son şans' uyarısında bulunuldu. Devlet yetkilileri, yeni bir iyileştirme yapılmayacağını belirttiği kulüplerden anlaşmalara uyulmasını istedi.

FAİZ ARTIK %8
Kulüplerle daha önce yapılan anlaşmalarda yıllık faiz LIBOR+- yüzde 5.5 olarak belirlenmişti. Bu da yüzde 16'yı geçen bir faizle kulüplere karşı karşıya bırakıyordu. Yeni anlaşmada ise LIBOR kullanılmayacak ve yıllık faiz sadece yüzde 8 olacak. Geçen yıl anlaşmaya imza atan kulüplere de mali durumları uygun bulunması durumunda ek ödeme yapılacak.
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