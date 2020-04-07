Samanyolu Haber /Ekonomi / Albayrak’tan ücretsiz izin açıklaması! /07 Nisan 2020 20:10

Albayrak’tan ücretsiz izin açıklaması!

Bakan Albayrak, "Ücretsiz izne çıkanlar için de maaş desteğinde bulunacağız. Bu süreçte 2.3 milyon aileye daha nakdi yardımda bulunacağız. Toplam 4.4 milyon aileye nakdi yardım yapacağız" dedi.

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Albayrak: "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz. 5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak. 

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımız merak etmesin, onlar için de maaş desteği başlatacağız. Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız." dedi.

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