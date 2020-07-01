Albayrak tweet'lerine 11 gözaltı

Esra-Berat Albayrak çiftinin yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyada yapılan bazı yorumlar tepki çekerken, savcılık da soruşturma başlattı. Mersin’de E.B. adlı bir kişi gözaltına alındı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada 19 ayrı hesabı yöneten 11 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu 11 kişiden 4’ünün serbest bırakıldığını açıkladı.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve çocuğu ile ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanların gözaltına alındığını duyurdu.





Soylu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu açıklamayı yaptı:





“Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız.”