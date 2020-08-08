Samanyolu Haber /Politika / "Hesap verecekler" dedi /08 Ağustos 2020 19:24

"Hesap verecekler" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi için sosyal medyada açılan kampanyaya karşı kabine üyelerinin seferber olması Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dikkatinten kaçmadı. Davutoğlu, "Dün gece yarısı bir sosyal medya kampanyasıyla neymiş, emperyalistlere karşı Hazine ve Maliye Bakanı'nı koruyacakmışız. Göreviniz bir bakanı korumak değil, sizin göreviniz Türk lirasını korumak." dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Alanya ilçe 1'inci Olağan Kongresi'nde Türk Lirası'nın dolar ve euro başta olmak bütün yabancı para birimlerine mukabil mum gibi erimesinin sorumluluğunun Hazime Bakanı Berat Albayrak ait olduğunu söyledi. 

Alanya'ya gelirken Toros Dağları'ndan Akdeniz'e indiklerini söyleyen Davutoğlu, "Maalesef Türk Lirası da düşmekte olduğu zirvelerden bir kademe daha aşağıya düştü. Ben 2016 yılı mayıs ayıhda Başbakanlığı devrettiğim zaman dolar 2,85 TL idi. Şimdi 7,30 TL'de tutmaya çalışıyorlar." dedi. 

TÜRK LİRASI YÜZDE 155 DEĞER KAYBETTİ

Davutoğlu, "4 yılda Türk lirası yüzde 155 değer kaybetti. Seçilmiş son Başbakanı yerinden etmek için ayak oyunları çevirenlerin bu yüzde 155'lik değer kaybı nereden geldi diye hesap vermesi lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı hükûmet sisteminin fiyasko ile sonuçlandığını belirten Davutoğlu, "Bize takdim ederken dediler ki 'Türk ekonomisi uçacak, etkin kararlar alacağız, Merkez Bankası kontrolümüze geçecek.' Ne oldu? 2018'ten bu yana 2 yılda Türk parası yüzde 60 değer kaybetti. Türk lirasını bugün bu seviyeye düşürenler milli ekonomiden bahsedemezler, millete karşı bir ihanet içindedirler." diye konuştu. 

"GÖREVİMİZ TÜRK LİRASI'NI KORUMAK"

Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesi için başlatılan kampanyaya karşı bakanların seferber olmasını eleştirdi. 

Davutoğlu, "Neymiş, emperyalistlere karşı Hazine ve Maliye Bakanı'nı koruyacakmışız. Bizim görevimiz bir bakanı korumak değil, sizin göreviniz Türk lirasını korumak." diye konuştu. 

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