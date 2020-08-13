Albayrak'a tokat gibi cevap

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, döviz kurlarının artışının vatandaş açısından önemli olmadığını iddia etmişti.





Albayrak, "Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz mu var? Dolarla bir işiniz var mı?" sözlerinin ardından, "Dolarla işimiz var." diyerek 19 madde paylaştı.







Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet ve Kalkıma Partisi'nin (AKP) kurduğu medya havuzunda yer alan CNN Türk'te gazeteci Ahmet Hakan’ın sunduğu "Tarafsız Bölge" isimli programda soruları cevaplandırdı.





AHMET HAKAN: ENDİŞELENMELİ MİYİZ?





Hakan’ın ”Dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum, ‘eyvah’ diyorum her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz?” sorusuna Albayrak, "Birincisi şunu sorayım size: Dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı?" sözleriyle cevap verdi.





Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Özgür Demirtaş







Prof. Özgür Demirtaş, Albayrak'ın sosyal medyada eleştirilen sözlerinin akabinde, "Evet elbette istemezdik, ancak tırnaktan saça kadar dolarla. O yüzden 'Dolarla işiniz mi var?' gibi bir soru sormak yerine, yapısal reformlarla bu bağımlılığı koparmak lazım." ifadelerini kullandı.





ÖZGÜR DEMİRTAŞ'DAN BAKAN ALBYARK'A 19 MADDELİ CEVAP





Prof. Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:





"Dolarla işimiz var:

1) İhracat yapmak için dışarıdan aldığımız tüm ara mallar dolarla.

2) Elektrik dolarla

3) Doğalgaz dolarla

4) Yediğimiz gıdaların tohumları dolarla

5) Gübre dolarla

6) Bir gömlek Türkiye’de dikilse bile dışarıdan aldığımız pamuk dolarla, dokuma makinesi dolarla

7) Yeterli et yok. Dışarıdan aldığımız kesimlik hayvan dolarla.

8) Elektronik aletlerin çoğu dolarla

9) Çocuk kıyafetlerinin büyük kısmı dolarla

10) Telefon dolarla

11) Türkiye’de üretilse bile TV ünitelerindeki LCD ekran dolarla.

12) Bilgisayarlar dolarla.

13) Kimyevi maddelerin bir kısmı dolarla.

14) Kâğıdın hammaddesi bile dolarla.

15) Sağlık ekipmanları dolarla.

16) Yabancı ilaçlar dolarla.

17) Motor dolarla.

18) Türkiye’nin uydusunu fırlatması bile dolarla.

19) Aşı dolarla.

Yeter mi, devam edeyim mi? Evet elbette istemezdik ama tırnaktan saça kadar dolarla. O yüzden Dolarla işiniz mi var? gibi bir soru sormak yerine, yapısal reformlarla bu bağımlılığı koparmak lazım. Sevgiler. "