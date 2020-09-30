Samanyolu Haber /Ekonomi / Albayrak'a tokat gibi cevap! /30 Eylül 2020 14:20

Albayrak'a tokat gibi cevap!

Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın dün açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrası sarf ettiği sözlere mukabil Saadet Partisi çarpıcı bir video yayınladı.

Albayrak'a tokat gibi cevap!

SAMANYOLUHABER- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Döviz kuru benim için hiç önemli değil, ona bakmıyorum.” şeklindeki sözleri şaşkınlıkla karşılanmıştı. 

Saadet Partisi sosyal yayınladığı kısa videolu mesaj ile Albayrak'a cevap verdi. Videoda “Döviz kuru sizin için hiç önemli olmayabilir. Ancak ekonomimiz için çok önemli! Ekonomi kötü hazırlanmış sunumlarla değil, vatandaşın arasında hissedilir!” başlığı ile yayınlandı.

Dolar arttıkça sabit gelirlilerin cebindeki paranın satın alma gücü azalıyor. 

DOLAR 1 KURUŞ ARTARSA KAMU BORCU 4,2 MİLYAR TL ARTIYOR

Albayrak’ın “Döviz kurunu dikkate almıyorum.” sözlerine gönderme ile başlayan videda, "Döviz kuru önemli mi? Asgari ücret kaç dolar? Dolar 1 kuruş artarsa ne olur?" sorularının cevapları verildi. 

Videonun sonunda, Albayrak’ın “Bitmiş.” sözlerinin akabinde alkışlanması dikkati çekti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Albayrak'a tokat gibi cevap! Sonraki Haber >>

Albayrak'a tokat gibi cevap!

Albayrak'a tokat gibi cevap!

AKP'li isimden skandal video

AKP'li isimden skandal video

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

Trump'ın eski kampanya yöneticisi gözaltına alındı

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

O belge yayınlandı: Türkiye'deki günlük vaka sayısı 29 bin kişi!

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:53:39