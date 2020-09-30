Albayrak'a tokat gibi cevap!

SAMANYOLUHABER- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Döviz kuru benim için hiç önemli değil, ona bakmıyorum.” şeklindeki sözleri şaşkınlıkla karşılanmıştı.





Saadet Partisi sosyal yayınladığı kısa videolu mesaj ile Albayrak'a cevap verdi. Videoda “Döviz kuru sizin için hiç önemli olmayabilir. Ancak ekonomimiz için çok önemli! Ekonomi kötü hazırlanmış sunumlarla değil, vatandaşın arasında hissedilir!” başlığı ile yayınlandı.





Dolar arttıkça sabit gelirlilerin cebindeki paranın satın alma gücü azalıyor.





DOLAR 1 KURUŞ ARTARSA KAMU BORCU 4,2 MİLYAR TL ARTIYOR





Albayrak’ın “Döviz kurunu dikkate almıyorum.” sözlerine gönderme ile başlayan videda, "Döviz kuru önemli mi? Asgari ücret kaç dolar? Dolar 1 kuruş artarsa ne olur?" sorularının cevapları verildi.





Videonun sonunda, Albayrak’ın “Bitmiş.” sözlerinin akabinde alkışlanması dikkati çekti.









