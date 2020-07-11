Samanyolu Haber /Ekonomi / Albayrak'ın 'çıtlattığı' gerçek oldu /11 Temmuz 2020 11:45

Albayrak'ın 'çıtlattığı' gerçek oldu

Merkez Bankası’nın esas mukavelesinde değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı kararıyla bankaya, diğer bankaların bilgisayar sistemlerine anlık erişim sağlama imkanı verildi.

SHABER3.COM

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası’nın esas mukavelesine şu cümleler eklendi: “Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanır. Bu taleplerin karşılanmasını teminen Bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilir. Uygulamaya yönelik her türlü usul ve esas Bankaca belirlenir.”

Ne olmuştu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde Bankalar Birliği’nde yaptığı konuşmada “Devletimiz şu anda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir seviyede piyasa gözetim kabiliyetine ulaştı” diyerek genel müdürlerden daha fazla kredi vermelerini istemişti.

Bankacılık sektöründe geniş kapsamlı bir ön araştırma başlatan Rekabet Kurumu da, geçiğimiz Ocak ayında birçok özel ve yabancı bankanın yanı sıra kamu bankalarının da genel müdürlüklerine giderek bilgisayarları ve yapılan işlemleri incelemeye başlatmıştı. Bazı Rekabet Kurumu yetkilileri işlem yapılan masalara oturarak bilgisayarları incelemiş ve zaman zaman daha fazla bilgi de istemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Albayrak'ın 'çıtlattığı' gerçek oldu Sonraki Haber >>

"Bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim"

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

ABD'de 3. kattan düşen çocuğu eski futbolcu böyle kurtardı

Sırbistan karıştı

Sırbistan karıştı

Baro başkanları ve avukatlara polis şiddeti

Baro başkanları ve avukatlara polis şiddeti

Çin’de havai fişek fabrikasında patlama!

Çin’de havai fişek fabrikasında patlama!

Korona hastasını zorla hastaneye götürdüler

Korona hastasını zorla hastaneye götürdüler

Tuttuğu balığı gösterirken kediye kaptırdı

Tuttuğu balığı gösterirken kediye kaptırdı

Aracı yoldan attı yoluna devam etti

Aracı yoldan attı yoluna devam etti

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

Melek İpek TMSF eliyle kendi evinden çıkarıldı

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:15:47