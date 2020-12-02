Albayrak'ın dosyaları saçılıyor: Hocası Albayrak'a sınav sorularını göndermiş

Eski Hazine ve Maliye Bakanı aynı zamanda da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak'ın Kadir Has Üniversitesi'nden aldığı doktorasında bir şaibe daha ortaya çıktı. İddiaya göre Albayrak'ın hocası Erhan Eroğlu, doktora sınav sorularını Albayrak'a önceden göndererek Albayrak'ın sınavdan geçmesini sağlamış.





WikiLeaks tarafından ifşalanan maillerde Erhan Eroğlu, Albayrak'a "Şimdiye kadar hiç yapmadığım bir şeyi sana olan güvenim ve senin işlerinin yoğun olması sebebiyle yapıyorum. İnşallah bu sefer geçersin. Kalırsan seneye bu dersleri alman zor olur" şeklinde attığı bir mail ile sınav sorularını gönderiyor. Böylece Albayrak önceden aldığı sorularla doktora sınavını rahatlıkla geçiyor.









Bu İlk Skandal Değil

Berat Albayrak'ın Kadir Has Üniversitesi'ndeki ilk skandalı bu değil. Daha önce de Albayrak'ın doktora tezini bir hocanın yazdığı ortaya çıkmıştı. Söz konusu tez hakkında bahsi geçen hoca, Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erişah Arıcan, Berat Albayrak'a gönderdiği mailde "Sevgili Berat, yarınki tez izleme ile ilgili 12 slayttan oluşan bir sunumu sana gönderiyorum. Tezi jüri üyelerinin sayısı kadar çoğaltırsan iyi olur. Şimdi ben model taraması da yapıyorum. Tezle ilgili eksiklikleri de tamamlamaya devam edeceğim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar, yarın görüşmek üzere" dediği, başka bir mailde ise "Sevgili Berat Bey, ekteki dosyada da göreceğiniz gibi geçen hafta size verdiğimiz yapılacaklar listemizdeki görevlerin büyük kısmını tamamladık. Sadece Türkiye’deki yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili kısa bir yer kaldı. Onun dışında biz an itibariyle ekonometrik modele başlıyoruz. O konuda da gelecek hafta verileri toplayarak doçent bir arkadaşımızla o kısmı da tamamlayacağız. Sizden de şunları rica ediyoruz: Proje finansmanı ile ilgili olan ve başında 292 bulunan İngilizce metnin dip notlu çevirisi, geçen haftadan kalan görevlerinizi tamamlama, dip notlarda çok fazla tekrar edenleri saptayıp yerine yeni kaynakları yerleştirme, genel olarak tezi gözden geçirerek eksik bulduğunuz yerleri bize söylemeniz. Mevcut durumlar itibariyle, bayram sonrası sizinle görüşeceğiz. Biz bu arada kendi kısımlarımızı bitiriyoruz. Size de çalışmalarınızda başarılar dileriz" şeklinde konuştuğu ifşalanmıştı. Böylelikle Albayrak'ın doktora tezini kendisinin yazmadığı ortaya çıkmış ancak bu konunun üstü kapatılmıştı.





HOCASI DA ALBAYRAK’TAN PİLOTLUK HAYALİ İÇİN DESTEK İSTİYOR

Berat Albayrak’a sınav sorularını önceden vererek doktorasında yardım eden Erhan Eroğlu da Albayrak’tan pilotluk yapabilmesi için kendisine destek olmasını istiyor. eroğ [email protected] adresinden gelen mailde şu ifadeler yer alıyor:

Berat bey merhabalar, iyisinizdir inşaallah ve herşey yolundadır. Doktora da bitmiş ya da bitmek üzeredir inşaallah.. Bu yoğun ortamınızda sizi rahatsız ediyorum, kusuruma bakmayın. Aslında randevu alıp yanınıza gelmek istemiştim ancak önce bir durumumu yazayım istedim.

Berat bey, bildiğiniz gibi sağlık sorunları nedeniyle havayollarına ara verdikten sonra Marmara Üniv. Sos. Bil. Enst. ve Okan Üniv. 1er derse giderek geçen dönemi geçirdim. Daha sonra bu rahatsızlığımdan dolayı bir ameliyat daha olduktan sonra girdiğim odyoloji testini geçtikten sonra, sağlık sertifikama kavuştum ve THY’ye başvurdum. Airbus 320 simulatöründe sınava girdim, tip şefi Bahadır Erdurak kaptanla. Simulatör düşündüğümden zor geçti, 1.5 saat kaldim ve hemen herseyi yaptık. Ancak sağlık sorunları sebebi ile OnurAir’den çıkartıldığımdan beri yaklaşık 8 ay uçmayınca biraz unutma olmuş. Ancak yine de en az THY’de uçan-alınan yerli ve yabancı pilotlar kadar iyi olduğumu düşünüyorum.. Uzatmayayım, sonucun olumsuz olduğunu insan kaynaklarından öğrendim.

Berat bey bildiğiniz gibi eşim 15 senedir THY’de çalışıyor, emekliliğine 3 ayı kaldı, 8 senedir de kabin amiri. Ben de 1998-2000 yılları arasında üniversitede öğrenciyken part time kabin memuru olarak THY’de çalıştım. Şimdi yeniden bu ailenin bir üyesi olmayı çok istediğimden, bundan sonrası için ne yapılabilir diye sordum. THY insan kaynaklarına yeni bir başvuru yapıp, ik senin yeniden assesment için çağırılmanı isterse, biz seni yeniden değerlendiririz dediler. Bu durumda A320 tip eğitimim ile 900 saatlik tipte uçuşumu bir kenara bırakıp, THY’nin hakkımda vereceği karar için bir kez daha başvuru yapmak istiyorum.

Berat bey, kısaca durum bahsettiğim gibi. İnsan kaynaklarının başvurumu kabul edip, simulatör planlanması yapması konusunda desteğinize ihtiyacım var, lütfen benden yardımlarınızı esirgemeyiniz. Her başımız sıkıştığında size başvuruyoruz, n’olur kusuruma bakmayın, ama başka kimimiz varki..

En içten sevgi ve saygı dileklerimle.. Sağlıklı günler dilerim.”



