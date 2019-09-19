Samanyolu Haber /Ekonomi / Albayrak'tan büyük gaf /19 Eylül 2019 19:35

Albayrak'tan büyük gaf

İşsizlik Sigortası Fonu’nu uzun süredir patronların cebine aktaran Berat Albayrak, fon kaynaklarının kamu bankalarında kullanıldığını açıkladı.

SHABER3.COM

İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanıldığı hükümet tarafından da itiraf edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fon kaynaklarının kamu bankalarında kullanıldığını kabul etti. 

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Büyüklüğü 130 milyar lirayı aşan İşsizlik Sigortası Fonu, işçinin yüzde 1, işverenin yüzde 2 ve devletin yüzde 1 oranında ödediği primlerden oluşuyor. İşçiler işsiz kaldıklarında belirli süre ile fondan işsizlik maaşı alabiliyor. 

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fon kaynaklarının kamu bankalarında kullanıldığını kabul etti. İYİP'li Öztürk önergesinde, Eylül 2018’de Halkbank, VakıfBank ve Eximbank’ın 2 gün içerisinde 10 milyar 875 milyon TL tutarında tahvil satarak sermaye yeterlilik oranlarını iyileştirdiklerine dikkat çekti. 

Albayrak, fondan ne kadar aktarım yapıldığını belirtmezken, “Bahsi geçen işlemler 4749 (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) sayılı kanunun 12. maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir” yanıtını verdi. Albayrak’ın belirttiği Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’nın “nakit, borç ve risk yönetimi” başlıklı maddesinde, kamu kaynaklarının nasıl değerlendirileceği düzenleniyor.
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