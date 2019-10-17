Albayrak'tan sonra Merkez Bankası Başkanı Uysal da ABD'ye gitmekten vazgeçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, ABD'deki IMF-Dünya Bankası yıllık toplantısına gitmekten vazgeçti. IMF toplantılarına katılacak olan Türkiye heyetinde TCMB Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil olacak.





ABD yönetiminin Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonundan dolayı yaptırım getirdiğinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD seyahatini iptal ettiği bilgisi geldi.





Reuters’a konuşan konuya yakın bazı kaynaklar, Albayrak'ın bu hafta Washington’da yapılacak IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katılmayacağını yerine yardımcısı Bülent Aksu’nun vekalet edeceğini söyledi.





Programa katılmamanın gerekçesi ise açıklanmadı.





ABD'deki toplantıya katılacak heyete Hazine Bakan Yardımcısı Bülent Aksu başkanlık edecek.





Dünya gazetesinin konuya yakın bazı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, IMF-Dünya Bankası yıllık toplantılarına katılmak ve toplantılar sırasında yatırımcılarla görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gidecek olan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu’nun başkanlık edeceği Türkiye heyetine TCMB‘den Başkan Yardımcısı düzeyinde temsil olacak.





Zaten bir başkan yardımcısının orada bulunması nedeniyle Başkan Murat Uysal'ın bu yoğun gündemde "herkesin orda olmasını pek doğru bulmadığı" için görevlerinin başında kalmayı tercih ettiği konuşuluyor.