Samanyolu Haber /Politika / 'Alçak Kızılay başkanı, vatandaş donarken çadırları depoda bekletti' /01 Mart 2023 01:05

'Alçak Kızılay başkanı, vatandaş donarken çadırları depoda bekletti'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, AHBAP'a çadır satan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepki göstererek "Adıyaman'da eksi 15 derecede titredi yurttaşlarımız. Nerede Adıyaman milletvekilleri? O alçak 3 gün o çadırları bekletiyor" dedi.

'Alçak Kızılay başkanı, vatandaş donarken çadırları depoda bekletti'


Deprem bölgesinden dönen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

Kızılay'ın çadır satmasını gündeme getiren Paylan, "Afet planı olsaydı "10 binler kurtarılabilirdi. Afet planı yoktu. Çadırların nereye gideceği de belli olabilirdi. Çadırlar yoktu. Çünkü çalmışsınız, yemişsiniz. Çadır paralarını yemişsiniz" dedi.

Paylan şöyle devam etti:

"Yetmedi sayın Cumhurbaşkanı ülkeyi şirket gibi yönetmek istiyorum dedi. Ama dedik ki devlette şirket gibi yönetmek olmaz. Şirkette kar esastır. Devlette kamu yararı, yurttaş yararı esastır, dedik, dinlemedi. Kızılay Başkanı bundan ne anlamış. Şirket gibi yönetecek ya... Kar esas. 5 bin liraya çadırı mal ettim 3 gün bekletirsem 25 bin liraya kadar çıkar diye düşünmüş o alçak.

Açıkça söylüyorum bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gördüğü en büyük alçaklıklardan biri. 3 gün o çadırları bekletmek alçaklıktır. Adıyaman'da eksi 15 derecede titredi yurttaşlarımız. Nerede Adıyaman milletvekilleri? O alçak 3 gün o çadırları bekletiyor, 5 binlik çadırları 25 bin liraya satarım diye. Bu alçaklığın şahikasıdır ve hala utanmadan o kişi görevde duruyor."
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