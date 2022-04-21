Alçaktan uçan dev uçak, Kongre'de paniğe sebep oldu

Kongre Polisi ilk açıklamasında, binanın bulunduğu alana “olası bir tehdit” oluşturan bir uçağı takip altına aldıklarını belirtmişti. Bu açıklamadan birkaç dakika sonraysa polisten bu sefer, bir tehdidin olmadığı ve binanın tedbir gereği boşaltıldığı açıklaması geldi.



Başkent polisiyse daha sonra yaptığı açıklamada, uçağın ABD ordusuna bağlı Altın Şövalyeler adlı paraşüt gösteri ekibinin üyelerini taşıyan askeri bir uçak olduğunun ortaya çıktığını bildirdi.



Altın Şövalyeler, Washington’ın beyzbol takımı Nationals’ın maçlarını oynadığı Nationals Park stadyumuna paraşütle indi. Stadyum Kongre binasına birkaç kilometre mesafede yer alıyor.



CNN televizyonu, tek motorlu uçağın Maryland eyaletindeki Andrews hava üssünden kalktıktan sonra Washington çevresinde uçtuğunu bildirdi. NBC News da, Kongre polisinin, binanın semalarında paraşütçülerin olacağını bilmediği şeklinde bir haber geçti.



Reuters, Kongre Polisi'nin uçak ve paraşütçüler hakkında bilgisinin olmadığını henüz doğrulayamadı.



Pelosi: “Kongre polisini bilgilendirmemek rezil ve korkutucu bir hata”



Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de olayla ilgili yazılı açıklama yaparak, Federal Havacılık Dairesi’ni (FAA) Kongre Polisi’ni önceden planlanan paraşüt gösterisi hakkında bilgilendirmemekle eleştirdi.



Pelosi, güvenlik alarmını FAA’in neden olduğu “rezil ve korkutucu bir hata” olarak niteledi.



Nancy Pelosi, Kongre’nin olayla ilgili incelemenin sonuçlarını, neyin yanlış gittiği ve FAA'de bu durumdan kimin sorumlu olduğu boyutuyla gözden geçireceğini belirtti.



Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, 6 Ocak 2021'de Kongre'ye yapılan baskına atfen, "Bu bariz ihmalin yol açtığı gereksiz panik, 6 Ocak'ta çalışma yerlerine yapılan saldırının travmasını hala yaşayan Kongre üyeleri, personel ve kurumsal çalışanlar açısından özellikle zarar verici oldu" ifadesini kullandı.