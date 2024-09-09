Alçı ve Kütahyalı 'Boğaz manzaralı yalısı'nı satışa çıkardı

2010 yılında evlenen ve 2023 yılında boşanann Nagehan Alçı-Rasim Ozan Kütahyalı çiftinin Bank Asya'dan çektikleri krediyle aldıkları boğaz manzaralı bahçeli dubleks evin satışı gündeme geldi.



Kısa Dalga'da yer alan habere göre, villa 5 milyon dolar fiyat ile satışa çıkarıldı.



Eve dair paylaşılan görüntülerde nü'den Abdülhamid'e kadar çeşitli tarzdaki sanat eserleri dikkati çekti.



Çengelköy'de Sultan Makamı sitesinde yer alan evin özellikleri ise şöyle sıralandı:



135 m² salon



Miele beyaz eşyalı ve adalı geniş italyan mutfak



5 adet banyolu yatak odası



4 adet çalışma odası



2 adet kış bahçesi



1 adet çocuk oyun odası



üstü kapanabilir 120 m² müstakil havuz



çocuk oyun alanı bulunan, havuz hariç 500 m² geniş bahçe



geniş teraslar ve özel konumlandırılmış seyir terası