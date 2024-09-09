Alçı ve Kütahyalı 'Boğaz manzaralı yalısı'nı satışa çıkardı

2010 yılında evlenen ve 2023 yılında boşanann Nagehan Alçı-Rasim Ozan Kütahyalı çiftinin Bank Asya'dan çektikleri krediyle aldıkları boğaz manzaralı bahçeli dubleks evin satışı gündeme geldi.
Kısa Dalga'da yer alan habere göre, villa 5 milyon dolar fiyat ile satışa çıkarıldı.
Eve dair paylaşılan görüntülerde nü'den Abdülhamid'e kadar çeşitli tarzdaki sanat eserleri dikkati çekti.
Çengelköy'de Sultan Makamı sitesinde yer alan evin özellikleri ise şöyle sıralandı:
135 m² salon
Miele beyaz eşyalı ve adalı geniş italyan mutfak
5 adet banyolu yatak odası
4 adet çalışma odası
2 adet kış bahçesi
1 adet çocuk oyun odası
üstü kapanabilir 120 m² müstakil havuz
çocuk oyun alanı bulunan, havuz hariç 500 m² geniş bahçe
geniş teraslar ve özel konumlandırılmış seyir terası