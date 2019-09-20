Samanyolu Haber /Dünya / Aldi, 100 yıllık marketini kapatıyor /20 Eylül 2019 13:16

Aldi, 100 yıllık marketini kapatıyor

Market zinciri Aldi, Essen’deki yüz yıllık ilk dükkânını kapatma kararı aldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, marketin çok küçük olduğu, dolayısıyla müşterilere çok çeşitli ürün sunmak için elverişli olmadığı bildirildi.

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HUE Caddesi’ndeki market, Aldi’nin en eski marketiydi. Karl ve Theo Albrecht kardeşler, şirketin temelini annelerinin işlettiği bu markette atmışlardı. Müşterilerini burada marketsiz bırakmayacağını açıklayan Aldi, kapanacak marketin yakınlarında daha büyük bir market yapılacağını bildirdi. Aldi, marketin yapımına bu yıl içinde başlamayı ve kısa sürede bitirmeyi planlıyor. Aldi, kapatacağı market yerini başka bir amaçla kullanacağını, şu anda birçok seçenek bulunduğunu ve bunların değerlendirildiğini açıkladı.

Şirket, tarihsel önemi dolayısıyla marketin mülkiyetinin devredilmeyeceğini belirtti.



 Aldi’nin ilk dükkânının 1930’da çekilmiş fotoğrafı.


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