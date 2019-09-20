Aldi, 100 yıllık marketini kapatıyor





HUE Caddesi’ndeki market, Aldi’nin en eski marketiydi. Karl ve Theo Albrecht kardeşler, şirketin temelini annelerinin işlettiği bu markette atmışlardı. Müşterilerini burada marketsiz bırakmayacağını açıklayan Aldi, kapanacak marketin yakınlarında daha büyük bir market yapılacağını bildirdi. Aldi, marketin yapımına bu yıl içinde başlamayı ve kısa sürede bitirmeyi planlıyor. Aldi, kapatacağı market yerini başka bir amaçla kullanacağını, şu anda birçok seçenek bulunduğunu ve bunların değerlendirildiğini açıkladı.





Şirket, tarihsel önemi dolayısıyla marketin mülkiyetinin devredilmeyeceğini belirtti.













Aldi’nin ilk dükkânının 1930’da çekilmiş fotoğrafı.









