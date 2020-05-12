Aldıkları da sır, çaldıkları da devlet sırrı ...

Salgın günlerinde "kısa çalışma ödeneği" ve "ücretsiz izin" adı altında emekçilerin maaşını açlık sınırının oldukça altına indiren AKP, bir yandan da kendi yandaşlarına onbinlerce liralık maaşlar vermeye devam ediyor.

Haber Sol'da yer alan habere göre Ortaya çıkan maaş bilgileri halkın büyük tepkisini çekerken, son olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’ndeki AKP’li yöneticilerin maaşları ‘ticari sır’ denilerek açıklanmadı.





Artık maaşlarının öğrenilmesinden korkan AKP'lilerin, daha önce gündeme gelen ve her yıl güncellenerek katlanan maaşlarına ilişkin bilgilerin bir bölümü şöyle:





Paraların aktığı isim: Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında 74 bin 500 lira olan Cumhurbaşkanı maaşı 2020 yılında 81 bin 250 liraya yükseldi. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı bütçesi ise 3 milyar 152 milyon 937 bin lira. Erdoğan’a yine aynı yıl için ayrılan örtülü ödenek ise 5 milyar 562 milyon.





Erdoğan'ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı adaylığı sırasında sunduğu "resmi" mal varlığı şöyleydi:





Bankada ve elinde bulunan toplam nakit parası 6 milyon 347 bin 760 TL.





Üsküdar Kısıklı'daki 4 milyon TL'lik konut.





Güneysu-Dumankaya Köyü 2.000 metrekare arsa





Binek Otomobil (Maliyeti : 234.080 TL)





Erdoğan'ın mal varlığı ABD ile yaşanan S-400 gerilimi sırasında yeniden tartışma konusu olmuş, ABD Temsilciler Meclisi'nde Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması istenmişti.





Vekiller kağıt üzerinde 24 bin lira alıyorlar ama...

Milletvekili maaşı 2020 yılında 24 bin 471 liraya yükseltilmişti. Vekiller bu rakamlar dışında sürekli yeni “ek” ödemeleri de ceplerine indirirken, tüm ailelerinin sağlık harcamaları da halkın cebinden karşılanıyor.





Vekiller 8 olan ücretsiz diş implant hakkını 12'ye çıkaran bir yasal düzenlemeye bile imza atarken, binlerce eski ve yeni milletvekilleri ile ailelerine diplomatik pasaport verilmesini de sağlamışlardı.





Vekillerin haberleşme, telefon ve posta giderleri de halkın cebinden karşılanırken, CHP'li bir vekile 2 milyon lira telefon faturası geldiği dahi ortaya çıkmıştı. Yine vekillerin özellikle seçim dönemleri gönderdiği binlerce liralık "posta" giderleri de yine halkın cebinden karşılanıyor.





Erdoğan'ın onlarca danışmanının, 'yüksek istişare kurulu' üyelerinin maaşını da ödüyoruz

Son olarak Düzce depreminde 20 kişinin ölümüne neden olan Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atanırken, göreve geldiği günden bu yana onlarca danışman görevlendiren Erdoğan'ın bu isimlere ne kadar maaş ödenmesini sağladığı da bilinmiyor.





Erdoğan tarafından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun üyeleri ise 15 bin liradan fazla maaş alıyor.





Belediye Başkanları'nın da keyfi yerinde

Nüfusu 2 milyondan fazla olan illerdeki Belediye Başkanları'nın maaşları brüt 32 bin 161 lira iken, nüfusu 10 bine kadar olan beldelerde ise 10 bin 8 lira olarak hesaplanıyor. Üstelik bu maaşların yanında ek ödemeler, şirket yönetim kurulu üyelikleri ve ihaleler de eklendiğinde gerçek rakam bu miktarın kat kat üstüne çıkıyor.





Örneğin AKP’li Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler’in maaşının 200 bin liranın üzerinde olduğu ortaya çıkmıştı. 2013'te Turkcell Yönetim Kurulu üyesi olan Güler, 22 Mayıs 2015'de de Çin bankası ICBC Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Güler ayrıca Turkcell iştiraki Superonline İletişim Hizmetleri'nde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Bu görevler dolayısıyla Güler’in aylık gelirinin 250 bin liraya yaklaştığı ortaya çıkmıştı.





Binlerce avro ve dolar alan da var...

Ancak AKP'lilerin yüksek maaşları bunlarla sınırlı değil. Bundan sonra "ticari sır" olarak saklanacak olan maaşların bazıları şu şekilde gündeme gelmişti:





Eski AKP’li vekil, Afif Demirkıran, Turkcell Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Demirkıran, 20 bin Euro ve 200 bin lira harcırah alacak.

Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü’nün aylık gelirinin 139 bin lira, genel müdür yardımcılarının da 73 bin lira olduğu iddialarını yalanlamadı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün, yurt dışında kurduğu 5 ayrı şirketinin genel müdürlerine yaklaşık 87 bin TL aylık maaş ödendiği ortaya çıktı.

Şanlıurfa Ceylanpınar Belediyesi eski başkanı Menderes Atilla'nın kızına toplam 251 bin lira maaş ödendiği ortaya çıktı. Babasının başkan olduğu dönemde istisnai kadrodan belediyede özel kalem müdürü yapıldığı söylenen Tuğçe Atilla'nın, 29 Mart 2019 tarihine kadar da hiç işe gitmediği de iddia edildi.

CHP’li Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evine dört maaş girdiğini açıklamıştı: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un durumuna bakalım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak dolgun bir maaş alıyor mu, alıyor, ikinci bir maaş ne alıyor, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi, çift dikiş mi? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Ömer Çelik, AK Parti için çok konuşanlar. Peki evde yalnız yaşamıyor bir de hanımefendi var, Fatma Nur Hanım, değerli eşleri, Fatma Nur Altun hem akademisyen maaşı alıyor mu, alıyor, hem de Türk Hava Yolları Yönetim Kuruluna önerilmişti, bugün baktık ki resmi siteye geçmiş, görevlendirilmiş. Fahrettin Altun’un evine dört maaş giriyor.

Eski AKP Bilecik Milletvekili olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, dokuz şirketten maaş alıyor. Poyraz, Tarım Kredi Holding A.Ş., Gübretaş, Gübretaş Maden A.Ş., TK Sera A.Ş., Bereket Sigorta A.Ş., Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş., Bereket Katılım Sigorta A.Ş. ve Bereket Katılım Hayat A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyor.

THY’de damacana müdürüne binlerce dolar maaş veriliyor. İYİP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ali Kıdık, “Damacana da var, tuvalet müdürü de var. O müdürlerin binlerce dolar maaşları, altlarında özel arabaları var” açıklamasında bulundu.

Bilal Erdoğan'ın da mezunları arasında yer aldığı Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) mezunu Yahya Üstün'ün Varlık fonundaki 40 şirketten maaş aldığı açıklandı. Gazeteci Hüseyin Hakkı Kahveci, Twitter hesabından paylaştığı belgede, Yahya Üstün'ün Türkiye Varlık Fonu'na bağlı 40 şirketin yönetim kurulu üyesi olduğunu ve şirketlerden ayrı ayrı maaş aldığını iddia etti.





'Maaş almıyorum' diyen AKP’li Mahmut Kaçar'ın Ziraat Bankası'ndan maaş aldığı ortaya çıktı. Banka geçen yıl Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin aldığı aylık net maaşı 19 bin 750 TL olarak açıklamıştı.





TÜRKEN Vakfı'nın Genel Sekreteri Haluk Gani'nin, bir KİT olan ETİMADEN'in ABD'de kurduğu ETİMİNE USA Şirketi'nden aylık 89 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in, akrabalarından sonra partilileri de yönetici yaptığı öne sürüldü. AKP Kadın Kolları Başkanı Sebahat Uçar’ın, belediye şirketi İNTAŞ’tan 1500 lira huzur hakkı, 5245 lira da maaş aldığı ortaya çıktı.





Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, AKP’li başkanların, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden 3’er şirketin yönetimine atandığını söyleyen Deveciler, “Başkanlık maaşının dışında, 9’ar bin lira kazanıyorlar” dedi.





Birden fazla maaş alan vekil ve bakanlar...





CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından hazırlanan broşür birden fazla maaş alan AKP'lileri gözler önüne sermişti.





Söz konusu raporun sadece bir bölümünde yer alan bilgiye göre, birden fazla maaş alan eski bakanlar:





Naci Ağbal (Vakıf Katılım)

Faruk Çelik (Ziraat),

Atilla Koç (Turkcell),

Abdülkadir Aksu (VakıfBank),

Mehmet Hilmi Güler (Turkcell, Belediye Başkanı),

Köksal Toptan (Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı)





Birden fazla maaş alan eski milletvekilleri:





Şahap Kavcıoğlu (VakıfBank)

Sadık Yakut (VakıfBank)

Halil Aydoğan (VakıfBank)

İsmail Alptekin (VakıfBank)

Mahmut Kaçar (Ziraat Bankası)

Gülseren Topuz (Takasbank)

Nureddin Nebati (Türk Telekom)

Salim Dursun (Türk Telekom)

Edibe Sözen (BİK, Rektör)

Ziyaeddin Akbulut (Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi)