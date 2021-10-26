Alec Baldwin’in Rust filmindki ölümlü kazada ilginç gelişme

Alec Baldwin’in Rust filmi setinde meydana gelen ölümlü kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu defa, filmin yönetmen yardımcısı David Halls’ın 2019'da bir silahın "beklenmedik bir şekilde ateş aldığı" başka bir filmden kovulduğu öğrenildi.





Halls ile çalışan üç ekip üyesi, o dönemde de tıpkı Rust setinde olduğu gibi kurulan setin güvenli olmadığını anlattı.









"KARİYERİNİN ÇOKTAN BİTMİŞ OLMASI GEREKİRDİ"





CNN International’a konuşan üç sinemacı, Freedom’s Path adlı filmde bir patlama sahnesinde patlama sesinden dolayı boom operatörünün içkulak yaralanması yaşadığını anlattı.





Sektörde iş kaybı yaşamamak için isimlerini açıklamak istemeyen ekip üyeleri, Rust filmi yönetmen yardımcısı David Halls hakkında konuşurken, "Kariyerinin çoktan bitmiş olması gereken bir insandı. Yine de hala oradaydı ve ekibi korkunç durumlara sokuyordu” dedi.





Alec Baldwin’in Rust filmi yönetmen yardımcısının daha önce başka filmden kovulduğu ortaya çıktı - 3

CNN, film şirketi Rocket Soul’a ekip üyelerinin güvenlik sorunuyla ilgili iddialarını sordu. Rocket Soul’dan yapılan açıklamada, “Dave Halls ve ekip üyeleri arasında bireysel olarak gerçekleşmiş veya gerçekleşmemiş herhangi bir konuşma hakkında yorum yapılamaz” denildi.





Üç ekip üyesi, 2019’daki olayda, yapım anlaşmasına aykırı olarak, sette bir silah uzmanının olmadığını, yapımda rol alan bir figürana ateşli silah kullanma sorumlululuğu verildiğini söyledi.





Alec Baldwin’in Rust filmi yönetmen yardımcısının daha önce başka filmden kovulduğu ortaya çıktı - 4

YAPIM ŞİRKETİ KOVULMA OLAYINI DOĞRULADI





Yapım şirketi Rocket Soul Studios, figüranın ateşli silah sorumlusu olarak çalıştırıldığı iddiasını reddederek, sette bir silah uzmanının yer aldığını belirtti.





Ancak şirket, yönetmen yardımcısı David Halls’ın setten çıkarıldığını ve yapım şirketinden kovulduğunu söyledi.





Şirket, "Dave Halls’ın sözleşmesi resmi olarak feshedildi ve feshinin nedenleri açıklandı. Dave, olaylar için çok pişmandı ve feshedilme nedenlerini anladı. Çekim süresi boyunca yeni bir yönetmen yardımcısı ve yeni bir silah ustası işe alındı” açıklaması yaptı.





Rocket Soul şirketinin internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Freedom’s Path filmi 2022’de gösterime girecek.





Alec Baldwin’in Rust filmi yönetmen yardımcısının daha önce başka filmden kovulduğu ortaya çıktı - 5

New Mexico'nun Santa Fe şehrinde çekilen, Alec Baldwin’in başrolde olduğu Rust filminde, prova esnasında, Baldwin’in elinden çıkan kurusıkı silahtaki mermiyle 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins göğsünden vurularak hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza da yaralanmıştı.





Alec Baldwin’in Rust filmi yönetmen yardımcısının daha önce başka filmden kovulduğu ortaya çıktı - 6

Mahkeme kayıtlarına göre Alec Baldwin'in sette ateşlediği silahı kendisine yönetmen yardımcısı yardımcı yönetmeni David Halls, "güvenli olduğunu söyleyerek" vermişti. Halls, silahı Baldwin'e verirken içinde gerçek patlayıcı mühimmat olduğunu bilmiyordu. Kayıtlara göre Halls, bu sebeple silahın boş olduğu anlamına gelecek şekilde "Soğuk silah" diye bağırarak silahı aktöre teslim etmişti.





Alec Baldwin’in Rust filmi yönetmen yardımcısının daha önce başka filmden kovulduğu ortaya çıktı - 7

Bir ekip üyesi, Rust filmi setinde kazayla ateş açılmadan hemen önce, silahın olay yeri için "ateşsiz" veya "soğuk silah" olarak anons edildiğini söyledi. İkinci bir ekip üyesi, silahın atışta kullanılmak üzere temizlenip temizlenmediğini defalarca sorduklarını ve net bir cevap alamadıklarını söyledi.





Alec Baldwin’in Rust filmi yönetmen yardımcısının daha önce başka filmden kovulduğu ortaya çıktı - 8

"ORTAM GÜVENLİ DEĞİL"





Öte yandan Alec Baldwin’in çekimler sırasında kullandığı silahla görüntü yönetmeninin ölümüne ve yönetmenin yaralanmasına yol açtığı Rust filminin setinde olaydan günler önce yine dolu silahın ateşlendiği iddia edildi.





Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Rust filminin çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazadan 5 gün önce, Baldwin’in dublörüne güvenli olduğu söylenen silah iki el ateşlendikten sonra içinde gerçek mermi olduğu anlaşıldı.





Haberde, 16 Ekim’de yaşanan olaydan sonra bir set çalışanının üretim müdürüne gönderdiği mesajda “Üçüncü kez kazara silah ateşlendi. Ortam güvenli değil” yazdığı ifade edildi.





Olaydan sonra soruşturma başlatılıp başlatılmadığı öğrenilemezken, filmin yapımcıları setteki güvenlik sorunlarından haberdar olmadıklarını açıkladı.