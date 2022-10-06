Samanyolu Haber /Dünya / Alec Baldwin, öldürdüğü görüntü yönetmeninin ailesiyle 'uzlaştı' /06 Ekim 2022 09:15

Alec Baldwin, öldürdüğü görüntü yönetmeninin ailesiyle 'uzlaştı'

Sinema oyuncusu Alec Baldwin, Rust adlı filmin çekimleri sırasında sette ateşlediği silahla ölümüne neden olduğu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ailesiyle uzlaştı. Filmin ara verilen çekimlerine önümüzdeki yıl yeniden başlanacak.

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Euronews'in haberine göre, Hutchins'in ailesi Baldwin ve filmin diğer yapımcıları hakkında ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekten dolayı şubat ayında dava açmıştı. Taraflar arasındaki uzlaşmanın detayları açıklanmadı.

Ancak Hutchins'in eşi Matthew Hutchins ve 9 yaşındaki oğlu Andros tarafından yapılan açıklamada "Anlaşmamızın bir gereği olarak dava düşecek. Rust filminin çekimleri Ocak 2023'te bütün başrol oyuncularıyla birlikte başlayacak" denildi. Açıklamada Mathew Hutchins filmin yönetici yapımcısı olarak görev alacağına da dikkat çekti.

Oyucu ve filmin yapımcısı Baldwin uzlaşmayı ve filmin çekimlerinin yeniden başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.



Baldwin "Bu zorlu süreçte herkes Halyna'nın oğlu için en iyi olanı yapmak için özel bir arzu taşıdı. Bu trajik ve acı durumun çözümlenmesine katkı veren herkese minnettarım" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Bir Western filmi olan Rust'ın çekimleri sırasında oyuncu Baldwin'in film setinde yardımcı yönetmenin "güvenli" diyerek kendisine uzattığı tabancayı ateşlemesi sonucu görüntü yönetmeni Halynda Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına yol açmıştı.

Baldwin ve yardımcı yönetmen David Halls silahın dolu olduğunu bilmediklerini ifade etti. Baldwin daha sonraki bir ifadesinde silahın tetiğini çekmediğini, kazara ateş aldığını ileri sürdü. Soruşturmayı yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) raporunda ise silahın tetik çekilmeden ateş almayacağı belirtildi.

Hutchins ailesi açtığı davada Baldwin'i, filmin yapımcılarını ve diğer zanlıları ağır şekilde eleştirmiş ve "zanlıların ihtiyatsız tutumu ve maliyet kısma önlemlerinin" Halyna Hutchins'ın ölümüne neden olduğunu ifade etmişti. Film sektörünün uyguladığı standartları da hedef alan dava dilekçesinde gerçek silah yerine benzer başka bir aletin kullanılabileceği vurgulanmış, ayrıca Baldwin ve Halls'ın silahın içinde kurşun olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğine de dikkat çekilmişti.
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