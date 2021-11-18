Alec Baldwin setindeki ölümlü kazaya dava açıldı

Provalar sırasında Baldwin'in kameraya doğru ateşlediği silah, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne ve yönetmen Joel Souza'nun yaralanmasına yol açmıştı.





Davayı, senaryo amiri Mamie Mitchell açtı. Çarşamba günü yapılan basın toplantısında Mitchell'ın avukatı Gloria Allred, Baldwin'in ve yapımcıların "dikkatsiz" davrandığını belirterek, yapımcıları güvenlik protokollerine uymamakla suçladı.





Senaryoda, "Baldwin'in ya da başka herhangi birinin silahı ateşlemesi gerektiğine dair herhangi bir bilgi olmadığı" iddia edildi.





Mitchell'ın açtığı davada senaryoda olayın yaşandığı sahnede 3 yakın çekim planı - biri Baldwin'in gözlerine, diğeri omzundaki kan izine ve üçüncüsü de eli silah kılıfına uzanırken Baldwin'in gövdesine odaklanan - olduğu belirtildi.



