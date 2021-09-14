Alev Alatlı'ya tokat gibi cevap: Tuzu kuru burjuva eliti

Söyleşide Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili ilginç görüşler dile getiren Alatlı, ülkede açlık yaşandığı yönündeki siyasi söylemi ‘inandırıcı bulmadığını’ belirtmişti.
"TÜRKİYE'NİN KARNI DOYDU" DEMİŞTİ
Alatlı, "O yoksul Türkiye'den bugünlere geldik, çok şükür. Hızlı bir ekonomik dönüşüm yaşadık. O kadar hızlı olması da beni korkutuyor. Talepler arttı, kıymet bilinmiyor. Biz dışarıda ekmek bile yemezdik, insanların canı ister diye. Şimdi sergiliyorlar zenginliklerini. Bir de tabii koşullar da eskisi gibi değil. Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz, çok şükür" ifadelerini kullanmıştı.
“SİYASİ SÖYLEM OLARAK AÇLIK İNANDIRICI GELMİYOR”
"Çok şükür, bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var" diyen Alatlı, "Açlık görecelidir, mutlak açlık, alınması gereken günlük besinden mahrum olmaktır. Siyasi bir söylem olarak açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor. Bir de, bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz" diye konuşmuştu.
"KARNI TOK ALEV ALATLI"
Söz konusu açıklamalara yönelik tepkiler sürerken; Alatlı'nın ifadelere bir tepki de Cumhuriyet yazarı Özdemir İnce'den geldi. İnce, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde, Alatlı'nın söylemlerini eleştirdi.
"BU SÖZLERİ ANCAK YALAKALAR CİDDİYE ALIR"
İnce, "Karnı tok Alev Alatlı" başlıklı yazısında, "Alev Alatlı’nın Türkiye’nin ekonomik durumuyla ilgili sözlerini ancak ahmaklar ve yalakalar ciddiye alır. Şu anda ülkemizde işsizlik, yoksulluk, açlık falan yokmuş, halkın keyfi yerinde, işleri tıkırındaymış. İnsanın beyni ile işkembesi yer değiştirirse işte böyle olur" ifadelerini kullandı.
"TUZU KURU BURJUVA ELİTİ"
"Bayan Alatlı’nın söylediklerinin tamamı yalan ve utandırıcı bir bağlanma" diyen İnce, Alatlı'nın ifadelerine yönelik, köşesinde "'Türkiye’nin karnı doydu. Tokuz çok şükür!' diyor ki bunu ancak tuzu çok kuru bir 'burjuva eliti', vurdum duymaz bir 'bencil' söyleyebilir" görüşlerine yer verdi.
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