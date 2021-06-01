Alevi Dernekleri: Peker'den önce polis dostlarımız bizi uyardı

Alevi temsilcilerinden Celal Fırat, bir gün önce güvenlik güçlerinde görev yapan bazı dostlarından "Bazı sıkıntılar olabilir. Dikkat etmemiz gerekir" uyarısı geldiğini belirtti.







Video konuşmalarında sık sık Aleviliğe dair konulara da atıfta bulunan suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker, sosyal medya hesabından bunun nedenine dair, "Devamlı Alevilik konusuna değinmemin sebebi Derin Mehmet'in adamları tarafından geçmişte Gaziosmanpaşa'daki kahve saldırısından çok daha büyük bir eylem yapılıp, ülkede kaos çıkarma planlarını boşa çıkarabilmek içindir. Planları bir cemevine saldırıdır" demişti.





Peker'in iddiasının ardından Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'e açıklama yapan Alevi temsilcilerinden bazıları, "Bir gün önce uyarıldık" dedi, bazıları ise "Son zamanda uyarı almadık" ifadesini kullandı.





"Son süreçte uyarı gelmedi"





Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Remzi Akbulut, 2017 yılında Ümraniye'deki cemevlerinin etrafında keşif yapan şüpheli 2 kişinin kamerayla yakalandığını hatırlatarak, "Zaman zaman güvenlik birimlerince dikkatli olmamız konusunda uyarılar yapılıyordu ancak son zamanda bu yönde bir uyarı gelmedi" dedi.





Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ercan Geçmez de geçmişte saldırı, provokasyon girişimleri olabileceği yönünde uyarılar, ihbarlar almalarına karşın son süreçte böyle bir uyarının gelmediğini söyledi.





"Dikkat edin uyarısı geldi"





Ancak Alevi Dernekleri Federasyonu Başkanı ve İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi Dedesi ve Başkanı Celal Fırat, farklı bir iddiada bulundu.





Sedat Peker'in tweet'inden bir gün önce güvenlik güçlerinde görev yapan ve kendileriyle uzun süreden beri dost olan kişilerden telefon aldığını kaydeden Fırat, "Bazı dostlarım beni arayarak ‘Senden rica ediyorum Dede. Cemevleri giriş çıkışlarında dikkatli olun' dediler. Bazı sıkıntılar oluşabilir. Dikkat etmemiz gerektiğini bana söylediler" diye konuştu.





"Aleviler kimsenin hesaplaşmasına kurban edilemez"





Geçmişte zaman zaman rutin uyarılar aldıklarını belirten Fırat, "Ancak bu farklıydı. Uyarıyı yapanların bizimle dostlukları olduğu için dikkate almamız gerektiğini düşündük" dedi. Fırat, buna karşın "Yetkili makamlardan olası bir riske karşı yapılmış bir uyarı veya bilgilendirme var mı?" sorusuna cevaben de son dönemde kendilerine yapılmış herhangi bir resmi uyarının olmadığını söyledi.





Her dönemde Alevilerin hedefe konmasının bir insanlık suçu olduğunu belirten Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Derin devletin Alevi katliamlarında büyük rol aldığını iddia ediliyor. Bu senaryoları daha önce Maraş'ta Sivas'ta Çorum'da ve Gazi'de gördük. Türkiye artık bu konularla yüzleşmeli. Aleviler kimsenin hesaplaşmasına kurban edilemez. Burada birinci görev siyasi iradenin."





"Uyarının Peker'in açıklamasından bir gün önce yapılması önemli"





Fırat, cumhuriyet savcılarını da göreve çağırarak, "Bize bu uyarının Sedat Peker'in açıklamasından bir gün önce yapılması aslında Aleviler üzerine kurulan oyunların tedirgin edici bir boyutta olduğunun önemli bir göstergesidir" iddiasında bulundu. Bu yaşananların siyasi iktidarın tavrından kaynaklı ortaya çıktığını ve bunun hesabının hukuk çerçevesinde en acil biçimde sorulması gerektiğini belirten Fırat, sorumluların yargılanması ve siyasi iktidarın sorumluluktan kaçmamasını talep etti.