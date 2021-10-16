Samanyolu Haber /Gündem / Alevi öğretmene sandalyeli saldırı /16 Ekim 2021 12:06

Alevi öğretmene sandalyeli saldırı

Hatay Altınözü’nde öğretmenlik yapan S.G., müdür yardımcısı odasında otururken C.A’nın saldırısına uğradı. Baba N.G., saldırganın evlerine kadar gelerek “Alevi olması sebebiyle onu istemiyorum” dediğini aktardı.

Alevi öğretmene sandalyeli saldırı

Hatay’ın Altınözü ilçesi Yolağzı İmam - Hatip Ortaokulu’nda öğretmenlik yapan S.G., müdür yardımcısı odasında otururken mahallelerindeki C.A. tarafından demir sandalyeyle saldırıya uğradı.

BABA, MÜDÜRÜ SUÇLADI

S.G’nin babası N.G., olayın geçmişinin üç yıl önceye dayandığını dile getirerek “Üç yıl önce okulda eski okul müdürü hakkında açılan bir soruşturma sonucunda oğlumun okul müdürü lehinde ifade vermeye zorlanmasıyla başlamıştı. Yalan ifade vermeyi reddeden oğlum, okul müdürü ve C.A. adlı şahıs tarafından çeşitli şekillerde taciz edilmeye başlandı.

Okul müdürü okuldaki seçmeli ders saatlerinde değişiklikler yaparak oğlumun okuldaki ders saatlerini azaltmış ve onu görevlendirmeyle başka bir okula göndermişti. Gittiği okulda üçüncü günü tamamlamadan yumruklu saldırıya uğramıştı. Ve bu olay sonucunda başka okula görevlendirildi. Oğluma bu şekilde zarar veremeyen okul müdürü, köyde ikamet eden arkadaşı C.A. adlı şahıs aracılığıyla oğlumu tacize devam etti” dedi.

C.A’nın kendi evlerine kadar gelerek “Alevi olması sebebiyle onu istemiyorum” dediğini dile getiren N.G., “Bunlarla yetinmeyen şahıs, oğlumu çeşitli bahaneler göstererek CİMER ya da Milli Eğitim’e şikâyet etti. Üç müfettiş soruşturma süreci yürütüp tahkikat gerçekleştirdi. Öğretmenler, veliler hatta öğrenci ifadeleri alındıktan sonra oğlum suçsuz bulundu.

Okul müdürü ile oğlum çalışma odası olan müdür yardımcısı odasında bilgisayar başında okul iş ve işlemlerini yürüttükleri sırada küfür ve hakaret ederek içeriye giren şahıs direkt sandalyeyi oğlumun kafasına defalarca vurdu. Oğlum kanlar içinde ambulansla hastaneye kaldırıldı ve tıbbi müdahale yapıldı” diyerek olayla ilgili karakolda ifade verdiklerini söyledi.

‘SEVGİ VE TAKDİR TOPLADI’

Ehli Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Yeral ise “S.G. yeğenimiz çok başarılı, öğrenciler, öğretmen arkadaşları, veliler, mahalle halkı, muhtar, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakamın büyük sevgi ve takdirini toplamıştır. Mahalle halkı ile ilgililerin bizzat itirafıyla; Okuluna büyük hizmetler yapıyor, öğrencilerin her derdiyle ilgileniyor, velileriyle yakın ilişkiler kuruyor, mahallenin bayram, cenaze, düğün, sünnet, hasta ziyareti gibi tüm sosyal aktivitelerine büyük önem veriyor. Alevi olmak suçundan (!) ötürü, 2-3 kişiden birkaç defa psikolojik baskı, sözlü taciz ve fiziki darp gördü. En son bu saldırı oldu” diye konuştu.

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