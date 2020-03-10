Alevi sporcuya ayrımcılık!

Savunma sporu wushu oyuncusu Sadık Pehlivan kendisini Alevi olduğu gerekçesiyle milli takıma almayan , Federasyon Başkanvekili Abdurrahman Akyüz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.





Sanda kategorisinde 6 kez Türkiye Şampiyonu olan 25 yaşındaki Pehlivan, 2014 yılında milli takıma girdiğini, 2015'te Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.





YENDİĞİ SPORCU ŞAMPİYONA İÇİN SEÇİLDİ





"Dünya Şampiyonası’na ben değil, yendiğim kişi götürüldü." diyen Pehlivan, "2018 ve 2019’da aynı şekilde Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandığım halde götürülmedim. Çünkü Akyüz, Alevi olduğum için sürekli beni dışlıyordu." ifadelerini kullandı.





Savunma sporu wushu oyuncusu Sadık Pehlivan, Alevi olduğu için ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.







Pehlivan bir kez sabah namazına geç kaldığı için Akyüz’ün kensine, "Kâfirsin. Arkadaşlarını da kendine benzeteceksin." şeklinde hakaret ettiğini söyledi.





FEDERASYON BAŞKANININ OĞLUNDAN SKANDAL MESAJ





Pehlivan'ın suçlamaları sonrası Akyüz'ün oğlu N.E. Akyüz, sosyal medyadan bir video yayınladı.





N.E. Akyüz videoda, "Yüzde kaç Alevisin?" diye test yapıp, "Ben milli takıma nasıl gireceğim?" diyerek alay etti. Akyüz’ün paylaşımı tepkilere sebep oldu. ?Pehlivan söz konusu paylaşımla ilgili, "Yapılan Alevilere hakarettir. Alevi inancıyla dalga geçiyor." yorumunu yaptı.