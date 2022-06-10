'Alevi' tartışmasını başlatan vekilden Kılıçdaroğlu'na özür ziyareti

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı “Alevi olması benim açımdan bir engel değil ama Sünni kesim tarafından bu bir endişedir” sözlerinden dolayı özür dilemek için Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.







Oral, bugün CHP Genel Merkezi'ne gelerek özür ziyaretinde bulundu.





Partiden ayrılırken gazetecilere açıklamada bulunan Oral, "Sayın Genel Başkan'dan dün randevu istemiştik, çok naziktiler sağ olsun, bugüne randevu verdi" dedi.







"Yapılan o spekülasyona, bilgi kirliliğine ilişkin bir değerlendirmede bulunduk" diyen Oral, "Çok keyifli, çok güzel bir karşılama oldu. Nezaketen çok değerliydi. Bir Çin atasözü var 'Nezaket hiçten gelir ama her şeyi satın alır.' Gösterdiği nezaketi için çok teşekkür ediyorum. Basın açıklamamda her şeye yer verdim, başka yapabileceğim bir açıklama yok" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu'nun, yaptığı açıklamalarla ilgili ne söylediğinin sorulması üzerine Oral, "O da çarpıtılmış ve kırpılmış bir ifade olduğunun farkında. Millet İttifakı'nda Sayın Genel Başkan'ımız, 6 Genel Başkan kimi aday gösterirse Kılıçdaroğlu olabilir, başkaları olabilir, ben ve arkadaşlarımın sonuna kadar onunla olacağımızı söylemek isterim" diye konuştu.







