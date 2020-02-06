Aleviler Sivas katliamı sanığının affına tepkili: Samimiyseler tüm hasta tutuklular bırakılsın

Sivas Katliamı sanığının Erdoğan’ın kararıyla serbest bırakılmasına karşı Cumartesi günü Alevi kurum temsilcileri, Adalet Bakanlığı önünde toplanacak. Alevi Dernekleri tepkilerini “Cezaevlerinden ayda bir tabutların çıktığı bir dönemde cımbızla çekilerek sadece Sivas katliamı sanığının serbest bırakılması kabul edilemez” sözleriyle dile getirdi.





AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Madımak Oteli’nde 1993 yılında 35 aydın, yazar ve sanatçının yakıldığı Sivas Katliamı’yla ilgili yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Ahmet Turan Kılıç’ı yaşı ve hastalığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde affetti. Birçok hasta tutuklunun bulunduğu cezaevinde Madımak failinin affedilmesine tepki gösteren Alevi örgütleri, katliam sanığının serbest bırakılmasını 8 Şubat Cumartesi günü Adalet Bakanlığı önünde kitlesel olarak protesto etmeye hazırlanıyor.









‘İKTİDARLARIN HİÇBİRİ SİVAS SÜRECİNİ İYİ OKUYAMADI’





Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, Cumhurbaşkanı’nın af yetkisinin bulunduğunu ancak birçok hasta tutuklu bulunmasına dair yıllardır bu yetkisini kullanmadığını söyledi. İktidarın 2 Temmuz sürecini iyi okumamasının kendilerini üzdüğünü söyleyen Kaplan, “Katliamı gerçekleştirenler ve avukatları belediye başkanı yapıldı, özel dairelerde görevlendirildiler. Sadece günümüzdeki siyasi iktidar değil Sivas Katliamından bu yana bir sürü iktidar geldi geçti hiç biri Sivas sürecini iyi okuyamadı, iyi okunmuş olsaydı şimdi Türkiye bu halde olmazdı” dedi.





‘SAMİMİYSELER TÜM HASTA TUTUKLULARI BIRAKSINLAR’





Cezaevlerinde yüzlerce hasta tutuklunun bulunduğunun altını çizen Kaplan, “Biz Kılıç’ın af edilmesine karşı değiliz, Cumhurbaşkanı samimiyse yüzlerce hasta tutsak var. Adli Tıp raporlarına bakılsın ve incelensin içerisinde Ahmet Turan Kılıç’ta olabilir hepsi beraber bırakılır, bizim buna itirazımız olmaz. Cezaevlerinden ayda bir tabutların çıktığı bir dönemde cımbız ile çekilerek sadece katliam sanığının serbest bırakılması ve basında masum gösterilmesi bizi üzdü” diye belirtti. Sivas’taki yerel gazetelerde Kılıç’ın tahliyesi ardından “Hoş geldin Ahmet Dede” manşeti ile çıkmasının da kabul edilemez olduğunu söyleyen Kaplan, “Sivas Katliamı kamera kayıtlarına baktığımız zaman serbest bırakılan kişi katliamın bir numaralı sanığı olduğu anlaşılıyor masum olarak göstermenin bir anlamı yok” dedi.

Kaplan, karara tepkilerini Cumartesi günü Adalet Bakanlığı önünde yapacakları eylemle göstereceklerini söyleyerek, “Ankara’da yaşayan sol, sosyalist, vicdan sahibi herkesi Cumartesi günü saat 14.00’te Güvenpark’a bekliyoruz” çağrısında bulundu.





YENİ BİR KERBELA VAKASI





Alevi Bektaşi Kuruluşları Birliği Federasyonu (ABF) Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Metin, katliam sanığının bırakılmasına dair tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bir tutsağın cezaevi koşullarında insancıl bir şekilde af edilmesi bunun bütün tutuklular için uygulanması normaldir. Ama Sivas Katliamında 33 canımızı, kardeşimizi bizden alan bir katilin af edilmesi kabul edilemez. Devlet aklı bu caniyi, katili hangi mantık ile salıveriyor?” diye sordu. “Madımakta sadece canlarımız yanmadı, kültürümüz yandı, ozanlarımız, aydınlarımız, şairlerimiz, Pir Sultanımız tekrardan yakıldı” diyen Metin, “Kim bu sanığı af ediyorsa etsin biz toplumsal bir cinayete karışmış bu kişiyi asla af etmeyeceğiz” dedi.

Kararın siyasi bir karar olduğunu vurgulayan Metin, şöyle devam etti: “ Bu olayı Cumartesi dostlarımız ile beraber Adalet Bakanlığı önünde protesto edeceğiz. Bu sadece bizim sorunumuz değil, herkesin sorunu sadece katliam sanığı değil hasta olan herkes ayrım gözetilmeksizin serbest bırakılsın. Bu olay ile biz Alevileri incitmişlerdir, Kerbelâ’dan beri bizi incitiyorlar bu olay bizim için yeni bir Kerbelâ vakasıdır.”





“EĞER VİCDANİ YANI VARSA AF TÜM TOPLUMU KAPSAMALIYDI”





“Madımak bizim için bir travmadır” diyen Demokratik Alevi Derneği (DAD) Ankara Şube Eş Başkanı Mustafa Karabudak da, “27 yıldır herhangi bir hukuksal sürecin doğru dürüst yürütülmemesi, aileler ile katillerin yüzleştirilmemesi, devletin kendisi ile yüzleşememesi biz aleviler için ağır bir travmadır” dedi.

Cezaevlerinde düşüncelerinden dolayı tutuklu bulunan yüzlerce kişinin olduğuna değinen Karabudak, “Katliam sanığının serbest bırakılması politiktir insani hiçbir yanı yoktur. Eğer vicdani bir af ise toplumu kapsayan bir af olmalıydı sadece bir kişi için uygulanması insanlık adına bir zulümdür. Siyasi kararı biz kesinlikle kabul etmiyoruz. Sivas Katilleri henüz Türkiye haklarına hesap vermemiştir. Katliam kayıtlarında en önde gözüken sanık bu şekilde af edilmemeliydi, Cumartesi günü kitlesel olarak tepkimizi göstereceğiz” şeklinde konuştu.





“BU BİR PROVOKASYON”





Hüseyin Gazi Cemevi dedesi Hüseyin Öz ise, “Katliam sanığının bırakılması bizi çok derinden etkiledi” dedi. “Ahmet Turan Kılıç’ın serbest bırakılma ayrıcalığı Sivas Katliamı sanığı olması mı?” diye soran Öz, şunları söyledi: “Alevi toplumu olarak tepkimizi göstermemiz lazım. Biz katliamın yaralarını sarmaya çalışırken devlet katliam sanığını serbest bırakıyor. Ben bu olayı provokasyon olarak görüyorum. Devlet aklı bu kişiyi serbest bırakarak katliamı yapanlara bir mesaj vermiştir. Bu olaya karşı sesimizi duyurmamız lazım. Yoksa Katliam sanıkları ödüllendirilmeye devam edecek.”