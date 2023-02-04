Alevilerde Soylu isyani: Cemevi Başkanlığı'na getirilen isme tepki yağıyor

Alevi derneklerinin Aleviliği kültür olarak göstermesi nedeniyle eleştirdiği 9 Kasım’da kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama yapıldı. Ziya Baba Bektaşi Vakfı’nın da eski başkanı olan Özzeybek, 2018’de CHP’den istifa etti ve AKP’ye katıldı. 24 Mart 2021’de AKP MKYK yedek üyeliğine seçilen Özzeybek, yaklaşık 6-7 aydır da cemevlerine yönelik görüşmeler yürütüyor.







‘İKTİDARIN SÖZCÜSÜDÜR’



Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, “Hiçbir diyaloğumuz olmayacak. Aleviliği yok sayan anlayış, şimdi devletin bir kurumunun içine hapsederek, tek sorunumuz elektrik, su, bakım, onarım, tadilatmış gibi bir anlayışla yaklaşmaya çalışıyor” dedi.





Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı Genel Sekreteri Mahmut Aslan, “Özzeybek’in Alevi-Bektaşi toplumunun önderliğini yaptığı gibi bir algı oluştu. Ancak kendisi, Alevi toplumunun değil, iktidarın sözcüsüdür” dedi.









