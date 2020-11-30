Alevler içinden son anda kurtulmuştu

Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'inde yürekler ağza getiren kazada arabası alev topuna dönen ve son anda kendisini dışarı atan Haas pilotu Romain Grosjean bu hafta sonu padokta kalacak.





Grosjean'ın yerine yine Bahreyn'de yapılacak Sakhir Grand Prix'de 2 kez dünya şampiyonu olan Emerson Fittipaldi'nin torunu Pietro Fittipaldi olacak. Bu Pietro'nun ilk Formula 1 yarışı olacak.





Grosjean'ın Haas'ı dün başka bir otomobille çarpışıp bariyerlere girdikten sonra ikiye ayrılmış ve alev almıştı.





Pilot ellerindeki yanıklar sebebiyle hastanede tedavi görüyor ve salı günü taburcu edilmesi bekleniyor.