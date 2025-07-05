Alevler kenti sardı: Binlerce kişi tahliye ediliyor

Hatay Dörtyol'a bağlı Karaseke bölgesindeki ormanlık alandaki çıkan yangın durdurulamıyor. Amanos Dağları bölgesindeki ormanlık arazide çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle yayılıyor.



İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, jandarma ve diğer ekipler sevk edildi.



Yangına havadan 6 helikopter, 2 uçak, karadan ise 404 araç ve 1100 personel ile müdahale ediliyor. Payas ilçesindeki Çağlalık Yaylası ile Dörtyol'a bağlı birçok yaylada tedbir amaçlı tahliye çalışmaları devam ediyor.



920 HANE TAHLİYE EDİLDİ, 1870 KİŞİ BÖLGEDEN AYRILDI



Konuya ilişkin Hatay Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:



"4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 16.30 itibariyle Dörtyol ilçemiz Kırmızıburun mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar ulaşmıştır. İhbarın ardından bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, İtfaiye, Jandarma ve ilgili tüm ekiplerimiz hızla sevk edilmiştir.



Havadan ve karadan 6 Helikopter, 2 Uçak, 404 araç ve 1.100 personelimiz ile yangına müdahale çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Payas ilçemiz Çağlalık yaylası ile Dörtyol ilçemize bağlı Çökek, Pekmezci, Yahyalı, Konaklı, Fındık, Topaktaş, Karakese ve Konaklı yaylalarında tedbir amacı ile tahliye işlemleri devam etmektedir.



Şu an itibariyle 920 hane 1870 vatandaşımızın tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Dörtyol KYK Yurduna yerleştirilmeleri sağlanmakta ve tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. İlk belirlemelere göre Dörtyol ilçemiz Ziyaret Yaylasında 4-5 hanemizin yangından etkilendiği tespit edilmiştir.



Başta Dörtyol ve Payas ilçelerimiz olmak üzere yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, resmi kanallar dışındaki bilgi ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz."



BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞRI YAPTI



Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, yangının söndürülmesi için yardım talebinde bulundu. Amaç, şunları söyledi:



“Bundan 10 gün önce yine aynı bölgede Kırmızı Burun ile Çökek arasında bir yangın başlamıştı. Hızlı bir müdahaleyle o yangına son verilmişti. Ama bugün hava poyraz ve kuru, rüzgar da çok. Yangın yeni çıktı, dakikalar içinde ne kadar fazla ilerledi görüyorsunuz. Maalesef çaresizce tankerimizi gönderdik. Allah yardımcımız olsun. Herkesten yardım istiyoruz. Bir an önce bu yangının söndürülmesi için devletin bütün imkanlarının buraya gelmesini talep ediyoruz.



Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Bugün daha bu Cuma hutbesinde söylendi. Bütün hutbelerde söylendi, dikkatli olun dendi. Yere sigara atmayın dendi. Yine de engel olamadık, çok üzgünüz.”