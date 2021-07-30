Ekiplere su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek burktu

Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan Şahin Akdemir'in (25) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi.





25 aşındaki Akdemir'in, meydana gelen yangına yardım etmek için bugün motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi.



