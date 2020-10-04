Alex Avrupa kıyılarını vurdu: Sel felaketinde 1 kişi öldü, 19 kişi kayıp

Fırtına Fransız Rivierası'ndaki Nice kenti çevresindeki bazı köyleri vurduğu kaydedildi. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, BFM kanalına yaptığı açıklamada, fırtınanın bölgede son 100 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük sel felaketine yol açtığını söyledi. Estrosi, yılların ve 100'e yakın evin fırtına sonucunda sürüklendiğini ve kısmen yıkıldığını bildirdi.





Yetkililer, fırtına sonucunda Fransa'da 8 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Bunlar arasında araçları nehrin taşması sonucu sürüklenen iki itfaiyeci bulunduğu aktarıldı.





İtalya'daysa yerel yetkililer, en az bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.





Yetkililerin aktardığına göre, İtalya'nın Valle d’Aosta bölgesinde bir itfaiyeci, üzerine ağaç düşmesi sonucu ölürken, Fransa sınırındaki Val Roya'da içinde 3 kişinin bulunduğu bir araç selde sürüklendi.





Kaybolanlar arasında Cuneo eyaletinde dağ gezisine çıkan ve geri dönmeyen 6 Alman seyahatçi bulunduğu kaydedildi.





Piedmont bölgesinde yetkililer, Sambughetto'da son 24 saatte 630 milimetre boyutunda rekor yağmur kaydedildiğini bildirdi. Piedmont Yöneticisi Alberto Cirio, olağanüstü hal ilan edilmesi için hükümete çağrı yaptı.





Fırtınadan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Saint-Martin-Vésubie'den olan Fransa Meclis Üyesi Eric Ciotti, dağlık olan bölgede bazı köylerle irtibatın kesildiğini aktardı.





Fransa'nın meteoroloji müdürlüğü, bazı bölgelerde son 24 saatte 450 mm yağmur miktarı görüldüğünü söyleyerek, bu miktarın yılın bu döneminde 4 ayda anca görüldüğünü bildirdi.