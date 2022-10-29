Samanyolu Haber /Spor / Alex de Souza görevinden ayrıldı /29 Ekim 2022 00:09

Alex de Souza görevinden ayrıldı

Sao Paulo U20 Takımı'nda görev yapan Alex de Souza'nın bu görevinden ayrıldığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın Sao Paulo U20 Takımı'ndaki görevinden ayrıldığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sao Paulo U20 Takımı'nda görev yapan Alex de Souza, görevinden ayrıldı.

Görevinden ayrılmasının ardından bir açıklama yapan Brezilyalı teknik adam, "Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için şükran doluyum. Gerçekten sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu" ifadelerini kullandı.
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