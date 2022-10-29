Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın Sao Paulo U20 Takımı'ndaki görevinden ayrıldığı ifade edildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Sao Paulo U20 Takımı'nda görev yapan Alex de Souza, görevinden ayrıldı. Sao Paulo U20 Takımı'nda görev yapan Alex de Souza, görevinden ayrıldı.

Görevinden ayrılmasının ardından bir açıklama yapan Brezilyalı teknik adam, "Bana bu fırsatı verdiği için Sao Paulo'ya çok minnettarım. Başkana, yönetim kuruluna, çalışanlara, günden güne sistemi anlamama çok yardımcı olan futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara beni iyi bir şekilde karşıladıkları için şükran doluyum. Gerçekten sonsuza dek taşıyacağım bir şükran duygusu" ifadelerini kullandı.