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Alex de Souza'nın heykeline eldiven ve maske...

Koronavirüs salgını nedeniyle geniş önlemlerin alındığı şu günlerde Fenerbahçeli taraftarlar da farkındalık oluşturmak adına Kadıköy'deki eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın heykeline maske ve eldiven taktı

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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex de Souza’nın Kadıköy’deki heykeline koronavirüsten (Kovid-19) korunmaya dikkati çekmek için maske ve eldiven takıldı. Efsane oyuncu sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Bir grup Fenerbahçeli taraftar, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı yakınında bulunan Alex de Souza heykeline geldi. Taraftarlar, dünyada ve Türkiye’de görülen Kovid-19’dan korunma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Alex De Souza heykeline maske takarak eldiven giydirdi. Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Instagram hesabından maskeli ve eldivenli heykelinin fotoğrafını paylaşarak, teşekkür mesajına Türk bayrağı ekledi.

ALEX’TEN TEŞEKKÜR

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex’in Kadıköy’de bulunan heykeline korona virüse dikkat çekme amacıyla maske takıldı. Brezilyalı oyuncu da sosyal medya hesabından maskeli heykelinin fotoğrafını paylaşarak, ‘Teşekkür ederim’ notunu düştü. Notun yanına ise Türk bayrağını yerleştirdi.
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