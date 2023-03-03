Samanyolu Haber /Gündem / Alex, depremin 22. gününde enkazdan kurtarıldı /03 Mart 2023 08:10

Alex, depremin 22. gününde enkazdan kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binanın enkazından 22 gün sonra canlı kurtarılan "Alex" isimli köpek tedavi altına alındı.

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Akcurun Mahallesi'nde yaşayan Murat Arıcı, üstü samanlık altı da ahır olarak kullanılan 2 katlı binanın yıkılması sonucu enkazda kalan husky (Sibirya kurdu) cinsi köpeğinin sesini duyunca kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri ile Konya Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri evin enkazında çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından köpek, sıkıştığı yerden sağ kurtarıldı.

Bitkin halde bulunan köpek, tedavisi için HAYTAP Sahra Hastanesi'ne götürüldü.

Aleks'i enkazdan çıkaran HAYTAP gönüllüsü Osman Polat, afetin 22. gününde köpeği enkazdan sağ çıkarabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. "Enkazda yapılan dinlemede köpeğin canlı olduğunu anladık" diyen Polat, "Alan çok küçüktü, enkazın altında kalmıştı. Küçük bir delik vardı köpeğin sadece burnu sığacak şekilde bir delikti. Orayı keserle kazdım, elimle bayağı açarak demirleri kestik. Köpeğe bir şekilde ulaştım" diye konuştu.

Aleks'in kilo kaybettiğini vurgulayan Polat, hayvanın genel sağlık durumunun ise iyi olduğunu kaydetti.

Köpeğin tasmasının da bağlı olduğunu anlatan Polaz, "22 gün hiçbir şey yemeden içmeden o deliğin içinde hayatta kalması gerçekten şaşırtıcı" dedi.

Kurtarma ekipleri Türkiye'nin güneyinde yıkık binalarda mahsur kalan yüzlerce kedi, köpek, kuş, tavşan, hatta inek ve koyun kurtardı.

Enkaz altından son olarak 18 Şubat'ta Antakya'da bir çift çıkarılmış, daha sonrasında depremden etkilenen 11 ilin dokuzunda arama çalışmaları resmi olarak durdurulmuştu.
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