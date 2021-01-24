Samanyolu Haber /Spor / Alex'ten Mesut Özil paylaşımı /24 Ocak 2021 21:04

Alex'ten Mesut Özil paylaşımı

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın da Mesut Özil transferi konusunda bir paylaşımda bulunduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe bugün, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Transferi resmiyet kazanan Özil, bugün ilk defa Fenerbahçe formasıyla antrenmana katıldı. Fenerbahçe tarihinin en önemli yabancı futbolcularından biri olarak anılan Alex de Souza da Özil transferiyle alakalı bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, sosyal medya mecrası Twitter üzerinden Mesut Özil'le ilgili bir paylaşımda bulundu. Alex, "Mesut, Fenerbahçe’ye hoş geldin. Sol ayağının büyüsü herkesi mest etsin. Dilerim ki bu eşsiz taraftarın kalbini fethet. Bulunduğum yer Brezilya’dan başarıların için yürekten dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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