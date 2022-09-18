Aleyna Tilki konserine 'LGBTİ' iptali

Son dönemde daha sık gündeme gelmeye başlayan LGBTİ tartışmaları sürüyor.





Gün içinde İstanbul Saraçhane'de toplanan binlerce vatandaş LGBTİ düşüncesinin aile yapısını hedef aldığını belirterek bir protesto gösterisinde bulunmuştu.





Akşam saatlerinde ise konuyla ilgili bir karar da Osmancık Belediyesi'nden geldi.





Belediyenin, ilçede konser vermesi planlanan şarkıcı Aleyna Tilki'nin konserini, yapmış olduğu LGBTİ yanlısı açıklaması ve paylaşımı nedeniyle iptal ettiği aktarıldı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre belediyenin açıklaması şöyle: belediyenin açıklaması şöyle:





“Belediyemizce Osmancık Pirincinin tanıtımı amacıyla organize edilen 2022 Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında kültür ve sanat etkinlikleri, sportif faaliyetler, yerel etkinlikler, panayır ve ulusal konserlerle düzenlenmektedir. Festival çerçevesinde ‘Halk Konseri’ ve ‘Gençlik Konseri’ olmak üzere iki ayrı konser planlanmıştır. Gençlerimizin önerisiyle Gençlik Konserine şarkıcı ‘Aleyna Tilki’ davet edilmiştir. İlçemiz kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarih ve kültür şehridir. Osmancık halkı sanata ve sanatçıya büyük değer vermektedir. Ancak şarkıcı Aleyna Tilki’nin röportajlarında ve 17.09.2022 tarihinde sosyal medyada yapmış olduğu kültürümüzle bağdaşmayan açıklamaları halkımızın nezdinde üzüntüyle karşılanmıştır. 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenmesi planlanan konser bugün itibariyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”