Samanyolu Haber /Gündem / Alfabe değişiyor: Yeni alfabede 34 harf olacak /06 Kasım 2024 11:53

Alfabe değişiyor: Yeni alfabede 34 harf olacak

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortak Türk Alfabesi Projesini anlatarak "Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonu toplantısında ortak Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Proje 34 harften oluşuyor" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan, burada Ortak Türk Alfabesi projesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından geçtiğimiz Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonu toplantısında ortak Türk alfabesi projesi üzerinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Proje 34 harften oluşuyor" dedi. 

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk yatırım fonunun faaliyete alınarak projelerimize destek sağlayacağından eminim. Yenilenebilir enerji için iş birliğimizi yoğunlaştıralım. Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonunda ortak Türk alfabesinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir.

Ortak alfabe, ortak istikbalimizin ve geleceğe adım atmanın da nişanesidir. Bu vesile ile özellikle ak sakallıların koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması eylül 2024'te tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabe ile gerekli dönüşümü tamamlaması gerek."
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